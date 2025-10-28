久保建英、コパ・デル・レイ遠征メンバーから外れた理由をソシエダ監督が説明「全体練習にも参加していない」
日本代表MF久保建英が所属するスペイン1部のレアル・ソシエダは、28日に5部リーグ相当のネグレイラとのコパ・デル・レイ（国王杯）を戦う。
このほど、その試合に向けた遠征メンバーを発表したが、久保の名前はなかった。
『AS』によれば、ソシエダのセルヒオ・フランシスコ監督は、久保についてこう話していたそう。
「タケはまだ招集されていないし、グループでの練習もできていない。
ただ、週末に彼のこと（起用）を考えられるように、今週中には練習できるようになることを期待している。遠征から戻ってから様子を見て、すぐに合流できるかを確認する予定だ」
久保は9月6日に行われたメキシコとの日本代表戦で足首を痛めた。
今月14日のブラジル戦には先発出場したが、ソシエダに戻った後に足首の違和感が再発。19日のセルタ戦と24日のセビージャ戦を欠場したが、ネグレイラ戦にも出場しないことが決まった。
ソシエダは11月1日にアスレティック・ビルバオとのバスクダービーを戦うが、久保が出場できるかは状態次第のようだ。
その後は7日にエルチェ戦があり、インターナショナルブレイクを経て、22日にオサスナ戦がある。その間、日本代表はガーナ、ボリビアとの親善試合を戦うが、久保が参加できるのかも注目される。