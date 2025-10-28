28Æü½é²ñÃÌ¤Ø¡¡¹â»Ô»á¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¡ÈÁÐÊý¤Î¹Í¤¨¡É¡Ä²Ì¤¿¤·¤¿¤¤ÌÜÅª¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
28Æü¤ËÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÆüÊÆÁÐÊý¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ´Åöµ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¹ñºÝÉô¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¤Î»³ºêÂçÊå»Ù¶ÉÄ¹¤Ë¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦À¯¼£Éô¤Î¿¹Èþ²Úµ¼Ô¤Ë¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥²Ì¤¿¤·¤¿¤¤ÌÜÅª¤Ï¡©
2¡¥Î¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡©
3¡¥·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
4¡¥Ã´Åöµ¼Ô¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¢£ÆüËÜÂ¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²Ì¤¿¤·¤¿¤¤ÌÜÅª¤Ï¡©
Æ£°æµ®É§¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²Ì¤¿¤·¤¿¤¤ÌÜÅª¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤Þ¤º¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÂ¦¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©¡×
¹ñºÝÉô¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¡¦»³ºêÂçÊå»Ù¶ÉÄ¹
¡Ö°ìÈÖÂç¤¤Ê¤â¤Î¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÀÐÇËÁ°¼óÁê¤È¹ç°Õ¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥ë¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¸å¤Ë¤ÏÆüÊÆ´ØÀÇ¹ç°Õ¤Î½ðÌ¾¼°¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¡¹Åª¤Ë¥·¥ç¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¸þ¤±¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Æ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁêÂ¦¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
À¯¼£Éô¡¦¿¹Èþ²Úµ¼Ô
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æº£²ó¤Î²ñÃÌ¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¡Ù¤Î¹½ÃÛ¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼óÇ¾Æ±»Î¤Î¡Ø¸Ä¿ÍÅª¤Ê´Ø·¸¡Ù¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÎ¾¼óÇ¾¤Ï¡¢28Æü¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¥é¥ó¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂçÅýÎÎÀìÍÑ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç²£¿Ü²ì¤ÎºßÆü¥¢¥á¥ê¥«·³´ðÃÏ¤Þ¤Ç¡ØÁê¾è¤ê¡Ù°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼óÁê¼þÊÕ¤Ï¡Ø¥·¥ó¥¾¡¼¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡Ù¤Î´Ø·¸¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤±¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÁÐÊý¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Ý¯°ææÆ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÆüËÜÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª¶â¤ÎÌÌ¤ÇÀÐÇËÁ°¼óÁê¤È¤Î¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÀ¤¤¤¬²Ì¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÆüËÜÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÄÃæ¹ñ
Ý¯°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¿¹¤µ¤ó¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î2¤ÄÌÜ¡ØÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¡Ù¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
À¯¼£Éô¡¦¿¹Èþ²Úµ¼Ô
¡ÖÆüËÜ¤ÎÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ØÆüËÜ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò²þ¤á¤Æ¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¡Ù¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë³°Ì³¾Ê´´Éô¤â¡Ø¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á´Ú¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤¬¶¯°ú¤Ê³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤Ê¤ÉÇÆ¸¢¼çµÁÅª¤ÊÆ°¤¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢¤¢¤ëÀ¯ÉÜ¹â´±¤â¡ØÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÁ°¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡Ù¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ý¯°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¹ñºÝÉô¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¡¦»³ºêÂçÊå»Ù¶ÉÄ¹
¡Ö¿¹µ¼Ô¤«¤é¤âÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥¸¥¢ÎòË¬¤ÎºÇÂç¤Î»³¾ì¤Ï¡¢¤³¤Î¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤¹¡×
¡ÖÃæ¹ñ¤ÈÂÐ¹³¤¹¤ë¾å¤ÇÆüËÜ¤Ë¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡¢µÍ¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤òµá¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤òÍ×µá¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Æ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÁÐÊý¤Î²ñÃÌ¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£½µËö¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÁÐÊý¤«¤éÀ®¸ù¤Ø¤Î¼«¿®¤â¡¢³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Ï²ñÃÌ¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡×
¢£ÆüËÜ¤Î·üÇ°¤Ï¡Ä¡ÖÍ½Â¬ÉÔÇ½¡×¤Î¥È¥é¥ó¥×»á
Æ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¡È²ñÃÌ¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÁ°¸þ¤¤ÊÏÃ¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬Êú¤¯·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
À¯¼£Éô¡¦¿¹Èþ²Úµ¼Ô
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·üÇ°¤Ê¤Î¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ØÍ½Â¬ÉÔÇ½¡Ù¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡×
¡ÖÎã¤¨¤ÐËÉ±ÒÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ËÉ±ÒÈñ¤È´ØÏ¢·ÐÈñ¤ò2027Ç¯ÅÙ¤ËGDP¤Î2¡ó¤È¤¹¤ëÌÜÉ¸¤òº£Ç¯ÅÙ¤ËÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤òÀè½µ¡¢¹ñ²ñ¤ÇÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¤³¤¦¤·¤¿Êý¿Ë¤ò¡¢28Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÅÁ¤¨¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢¤¤¤¶²ñÃÌ¤Î¾ì¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ØÍ½Â¬ÉÔÇ½¡Ù¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¢£¥«¥®¤Ï²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È
Æ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Í½Â¬ÉÔÇ½¤À¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬ÆüËÜ¤«¤é¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»³ºê¤µ¤ó¡¢º£²ó¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¹ñºÝÉô¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¡¦»³ºêÂçÊå»Ù¶ÉÄ¹
¡Ö¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¤À¤±¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¥«¥®¤Ï²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ÇÂ¾¤Î¼óÇ¾¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¸ýÏÀ¤È¤Ê¤ê²ñÃÌÁ´ÂÎ¤¬Í½Â¬ÉÔÇ½¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÁÆ¬¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤â³Ø½¬¤·¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤À¤±»ý¤Á¾å¤²¤ëÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÃíÌÜ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂÐ±þÎÏ¡×¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¡©
Æ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·üÇ°ºàÎÁ¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬28Æü¤Î²ñÃÌ¤Ç¤¹¡£Ã´Åöµ¼Ô¤«¤é¸«¤¿¡Ø¤³¤ÎÉôÊ¬¤ËÃíÌÜ¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
À¯¼£Éô¡¦¿¹Èþ²Úµ¼Ô
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ØÂÐ±þÎÏ¡Ù¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï³°Áê¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢³°¸òÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ØÌ¤ÃÎ¿ô¡Ù¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Ï²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼óÁê¼þÊÕ¤â¡ØËÜÈÖ¤âÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤È´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂÐ±þ¤Î¥ß¥¹¤ÇÂç¤¤Ê½ý¤òÉé¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Æ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤Ç¤Ï¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¹ñºÝÉô¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¡¦»³ºêÂçÊå»Ù¶ÉÄ¹
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¹â»Ô¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤É¤ì¤À¤±¥¦¥Þ¤¬¹ç¤¦¤«¡¢¤³¤³¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤¿Áê¼ê¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡Ø¥¿¥Õ¡Ù¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¶¯¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Î¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ï»ý¤Á¾å¤²¤ë°ìÊÕÅÝ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í×µá¤¹¤Ù¤¤ÏÍ×µá¤¹¤ë¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö»³ºê¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¹â»Ô¼óÁê¤Î´Ø·¸À¤Ïº£¸å¡¢¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¹ñºÝÉô¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¡¦»³ºêÂçÊå»Ù¶ÉÄ¹
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ½ÁÛ³°¤Îµå¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¼«¤é¤Î°Õ¸«¤äÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤òÃúÇ«¤ËÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×