きょうは北陸から北の日本海側は冷たい雨や雪が降り、雷を伴う所もあるでしょう。北海道は風が強く荒れた天気になりそうです。関東から西は晴れますが、東海や西日本はこの時季としては気温が低めで、昼間も風がひんやりと感じられるでしょう。

低気圧が発達しながらオホーツク海に進み、冬型の気圧配置が続きます。上空の寒気の影響で、北陸や北の日本海側は大気の状態が不安定となりそうです。しぐれ模様となって、ザッと雨の強まる所や雷を伴う所もあるでしょう。落雷や突風にもご注意ください。北海道では平地でも雪が降り、内陸を中心に雪の強まる所もありそうです。北海道は、夕方にかけて暴風にも警戒が必要です。山陰は天気が回復して晴れ間の出る所もありますが、近畿北部は雨や雷雨となる所がある見込みです。関東から西は広い範囲で晴れるでしょう。

日中の気温は全国的にきのうより低く、晴れる関東から西も20℃前後の予想です。名古屋や大阪で19℃、福岡で18℃など、東海や西日本でも20℃に届かない所があり、昼間も風がひんやりと感じられるでしょう。北陸や北日本では11月中旬並みで、風が冷たい一日になりそうです。

＜きょう28日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌： 8℃ 釧路：11℃

青森：11℃ 盛岡：12℃

仙台：15℃ 新潟：16℃

長野：15℃ 金沢：16℃

名古屋：19℃ 東京：21℃

大阪：19℃ 岡山：20℃

広島：20℃ 松江：16℃

高知：23℃ 福岡：18℃

鹿児島：22℃ 那覇：25℃

あすは北海道を中心に雪や雨が続きますが、木曜日にかけて晴れる所が多いでしょう。ただ、寒気の影響で気温は低めで、関東から西は日中も20℃に届かず肌寒く感じられそうです。また、朝の冷え込みが強まって、木曜日は東京も10℃まで下がる見込みです。金曜日から土曜日は雨となり、雨足の強まる所もあるでしょう。