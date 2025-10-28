トヨタ“新”「“5人乗り”ヴォクシー」が話題に！ 全長4.7m級の「2列ミニバン」に「まさに理想」の声も！ 利便性高めた「サードシートレス」仕様どんなモデル？

「ヴォクシーに3列なし!?」意外な選択肢が話題

2025年9月2日、トヨタは「ヴォクシー」の一部改良モデルを発表しました。

その中でも注目を集めているのが、福祉車両「ウェルキャブ」に設定された“サードシートレスの2列5人乗り”仕様。ユーザーからは、実用性と合理性の両面で関心が寄せられています。

5人乗りの便利なヴォクシー！

【画像】超カッコイイ！ トヨタ“新”「“5人乗り”ヴォクシー」を画像で見る（50枚）

ヴォクシーは、広々とした室内空間と高い実用性を兼ね備えたミニバンとして、2001年の初代登場以来、ファミリー層を中心に支持されてきました。

現行モデルは2022年1月に登場した4代目。全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mmというボディサイズに、2850mmのホイールベースを組み合わせ、ゆとりある室内空間を実現しています。

エクステリアは立体感のあるフロントフェイスとシャープな造形が特徴で、インテリアには水平基調のパネルやスリムなピラー、機能的な装備配置が採用され、開放感のある空間が広がります。

パワートレインは、1.8リッターハイブリッド（2ZR-FXE）または2リッターガソリン（M20A-FKS＋Direct Shift-CVT）から選択可能。全グレードに「トヨタセーフティセンス」が標準装備され、安全性能も充実しています。

2025年9月の一部改良では、「ブラインドスポットモニター」「安心降車アシスト」「パーキングサポートブレーキ」が全車標準化され、駐車支援機能の制御も最適化。ボディカラーは4色展開となり、選択肢の幅が広がりました。

そんなヴォクシーには、身体が不自由な方や高齢者の利用を想定した福祉車両「ウェルキャブ」シリーズが設定されています。

スロープ仕様やシートリフト仕様など、乗降性と快適性に配慮した多彩なタイプが用意されており、介護や送迎の現場で重宝されています。

なかでも注目されているのが「サードシートレスの2列仕様（車いす仕様車タイプI）」。3列目を省いて後席スペースを拡張し、車いすをそのまま収容できる設計で、同乗者もゆったりと過ごせる空間が確保されています。

定員は「車いす1名仕様」で5名、「車いす2名仕様」で6名。エクステリアは通常仕様と同じデザインを維持しつつ、後部にはスロープや車高調整機構を搭載。

インテリアには、長さ1470mm×幅1405mm×高さ1405mmの車いすスペースが設けられ、固定装置や3点式ベルト、夜間照明など、安全性と快適性を高める装備が充実しています。

スロープはショート／標準の2タイプで、前方に倒して収納可能。電動ウインチ（標準またはオプション）とワイヤレスリモコンにより、車いすの引き込みもスムーズです。さらに、エアサスペンションによる車高降下機能でスロープ角度を浅く保ち、自然な姿勢での乗降を実現しています。

なお、ヴォクシー・ウェルキャブ「車いす仕様車タイプI（2列仕様）」の価格（消費税非課税）は340万円からとなっています。

サードシートレスの2列仕様に対して、ユーザーからは「3列目って結局使わないから、こういう仕様ありがたい」「この仕様、まさに理想」といった実用派の反応。介護や送迎だけでなく、日常使いにもフィットする設計として注目されています。

「福祉車両ってもっと地味なイメージだったけど、これはアリ」といった声も。

さらに、「一般仕様でも出してほしい」「子どもが大きくなって3列いらないから、こういう選択肢が欲しい」といった拡張希望の声も。福祉用途に限らず、“2列仕様”というレイアウト自体に魅力を感じるユーザーが増えており、今後の展開に期待が高まっています。