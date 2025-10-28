巨人のライバルだった名選手の連続インタビュー「巨人が恐れた男たち」。第１０回は元大洋の遠藤一彦さん（７０）だ。低迷期の大洋を支えた大エースは、巨人戦通算２１勝。同年代の巨人・江川卓をライバルと見定め、その投げ合いはファンを熱くさせた。巨人最強の助っ人・クロマティとの因縁から、アキレスけん断裂の大けがからのカムバックまで、「喜怒哀楽」の記憶をたどった。（取材・構成＝太田 倫）

現役生活で一点だけ悔いがある。

１９８７年１０月３日、後楽園での巨人戦で、右アキレスけんを完全断裂した。５回に二塁の篠塚利夫（のちの和典）のエラーで出塁。次の高木豊の左翼線二塁打で二塁を回った。ベースを左足で踏み、次に右足を着いたときにブチッといった。最初は「あ、捻挫しちゃった」っていう感じ。普通なら倒れるはずだが、なんか踏ん張れちゃって、ケンケンで三塁まで行った。

頭から三塁に滑り込むというか倒れ込んで、そのまま立てない。トレーナーが飛んできて、アキレスけんのところに指をあてたら、ズボッて入っちゃう。「切れてるなあ…」「切れてんの？」みたいなやりとりをした。どちらかといえば、倒れ込んだ際に打った膝の方が痛かった覚えがある。

もともと右足首の状態は悪く、痛み止めを直接、患部に打つような治療をしていた。ただ、引退したずいぶん後に、主治医が「あれ失敗だったよなあ」って。そんな治療しないでよ、って話だけどね…。数日後に手術したが、６か月で復帰できると聞き、翌年の開幕に間に合わせる目標を立てた。

８３年から５年連続で務めていた開幕投手には、強いこだわりがあった。人に譲りたくなかった。開幕戦のマウンドの雰囲気は最高だ。今年も期待してるよ、楽しみにしてるよという、お客さんの空気。あれを味わってからは、次も、また次も、という気持ちになった。何とか治してもう１回やりたい、というのが励みだった。

２か月間入院して、右のふくらはぎは２センチも細くなった。それでも翌春のキャンプには参加した。リハビリを兼ね、沖縄・宜野湾のキャンプ地から宿舎のある那覇まで２時間かけて歩いて帰ったりした。ただ、オープン戦で結果が出ず、開幕は任せてもらえなかった。

軸足の蹴りが弱く、ボールに力が伝わらない。自分の投球ができなくなっていた。８８年は５勝１２敗、８９年は２勝８敗。もう自由契約かと思ったら９０年にクローザーとして働き場所を与えられ、６勝６敗２１セーブでカムバック賞をもらった。でも、足の状態は全然戻っていなかった。もう少し丁寧に、ゆっくりリハビリをやっておけば…という後悔が、今もある。

◆遠藤 一彦（えんどう・かずひこ）１９５５年４月１９日、福島・西白河郡生まれ。７０歳。学法石川から東海大を経て、７７年ドラフト３位で大洋入団。８２年から６年連続２ケタ勝利。８３年は１８勝、１６完投、１８６奪三振（いずれもリーグ最多）で沢村賞。８４年も最多勝。９２年１０月７日の巨人戦（横浜）を最後に引退。通算４６０試合１３４勝１２８敗５８セーブ、防御率３．４９。引退後は横浜で投手コーチを務めた。１８４センチ７２キロ。右投右打。