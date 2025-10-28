女優の瀬戸朝香が滞在していた英国・ロンドンでのおしゃれショットを公開した。

留学中の２人の子どもに会いにロンドンを訪れていた瀬戸は２８日までに自身のインスタグラムを更新。「ロンドン滞在期間中 お天気がイマイチで寒かったの 晴れた日もあっだけど 雨降りの日が続いてたな 日本でこの冬用にとゲットしたダウンが大活躍っ」と記し、チェックのシャツを腰に巻き、黒いダウンジャケットを着たショットを投稿。

「このダウン！軽いのにめっちゃあったかい 持って行って良かったー メンズなんだけどこれはオススメっ！！」とつづった。

また、続けての更新では、「ロンドン市内にあるインド料理の少々高級なお店 知人が連れて行ってくれました こんなインド料理いただいたのは初めてっ！！」と、インド料理店でのショットもアップした。

これらの投稿には、「笑顔がめちゃめちゃ素敵です」「あったかいダウンいいねー」「素敵です」「気持ち気ままファッションすてき お似合い」「美しい」などのコメントが寄せられた。

瀬戸は元Ｖ６の井ノ原快彦と２００７年９月に結婚し、１０年３月に長男、１３年１１月に長女を出産。昨年１１月に「実は息子は数年前から…娘は『お兄ちゃんと同じ学校に通いたい！』と言う強い希望もあり 今年度の５年生になったと同時に留学しました」と子どもたちの留学を明かしていた。