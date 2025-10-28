「これで問題は解消された！」高市総理誕生でタクシー業界が万歳三唱した意外すぎる理由

高市総裁の誕生に歓喜するタクシー業界

「高市総裁の誕生ということで、皆さん、組織の隅々までのご尽力、ありがとうございました！」

10月8日、東京・市ヶ谷の自動車会館で行われた全国ハイヤー・タクシー連合会会議で、川鍋一朗・同会会長は高らかにこう叫んだ。高市氏を応援する組織は数あれど、タクシー業界ほど総裁選の結果を注視していた組織はないかもしれない。その理由を自民党中堅議員が説明する。

「高市さんのライバルとなった小泉進次郎さんは、一貫して『ライドシェア全面解禁』を主張してきました。進次郎総裁が誕生したら、解禁は必至。一般のドライバーが自家用車に利用者を乗せることができるようになるので、タクシー業界は壊滅的な影響を受けます。

一方、高市さんはタクシー・ハイヤー議員連盟に所属しており、ライドシェアの全面解禁には慎重。高市さんの勝利で『ライドシェア全面解禁はなくなった』と業界は大喜びしているのです」

タクシー業界もひと安心、かと思ったら…

高市氏の応援団の一人・松島みどり氏は同議連の幹部だ。これでタクシー業界もひと安心、かと思ったら……。

「実は高市さんに急接近した日本維新の会は全面解禁に超積極的。高市政権への協力の見返りとしてライドシェア推進を求める可能性がある」（同）

新たな「相乗り客」に業界は振り回されそうだ。

