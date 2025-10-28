¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¹ÈÇò»Ê²ñ¡ÖÍîÁª¡×¤Ë¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙÂç¥³¥±¡Ä¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¹âÉ¾²Á¤Îº£ÅÄÈþºù¤È¡Ö¿Íµ¤µÕÅ¾¡×¤«
¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯Åö»þ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¤É¤³¤Ç²¿¤ò¡©
¡ÖÊ¡²¬¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¡×¤¬¤È¤¦¤È¤¦¡Ö1000Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡×¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤È¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬2024Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¼ç±é¤·¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤¬Â³¤¯2025Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¼ç±é¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£Ç¯3·î¡¢NHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Æ¶¦±é¤·¡¢¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë2¿Í¤Ï¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤¬1997Ç¯3·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î28ºÐ¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬1999Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î26ºÐ¤Èº£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬2ºÐÇ¯¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Ë¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë´é¤ÈÌ¾Á°¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö1000Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡×¤ÈÁû¤¬¤ì¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤ÀÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤ÇÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤º¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤ä2¿Í¤ÎÎ©¾ì¤ÏµÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£ÅÄÈþºù¤ÏÊ¡²¬½Ð¿È¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤òÆÃÊÌ»ë
¤Þ¤º¤Ï¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò´ÊÃ±¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬À¤´Ö¤Ë¡È¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡É¤Î¤Ï14ºÐ¤À¤Ã¤¿2013Ç¯11·î¡£Ê¡²¬¤ÎÃÏ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¬¼Ì¿¿»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1Ëç¤¬Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¡Ö1000Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡×¤À¤È¤·¤Æ¥Ð¥º¥Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2014Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ°ìÌö¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¡£¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÇÇÐÍ¥¶È¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¯³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2022Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î»Ê²ñ¤ËÂçÈ´Å§¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ç´°àú¤Ë»Ê²ñ¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤¿¤á¡¢¡ÈÌµÁÐ¾õÂÖ¡É¤ÈÉ¾¤¹¤ëÊóÆ»¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é»Ê²ñ¤Ç¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Â³¤¯2023Ç¯Ëö¡¢2024Ç¯Ëö¤È3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ÈÇò»Ê²ñ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¹ñÌ±Åª¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Îº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿2014Ç¯¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤ÀÃÏ¸µ¤Ë¤¤¤ë¹â¹»À¸¡£¤³¤Î»þ´ü¤ËÊ¡²¬¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ÏÇùÁ³¤È¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤·½¢¿¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉáÄÌ¤Î¾Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´¹ñÅª¤Ë¤ÏÌµÌ¾¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤»¤º¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åìµþ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤¹¤°¤Ë¾åµþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Ê¡²¬¤Ç¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤À¤±¤Ç¤Ï¼ýÆþ¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æü¸Û¤¤¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
º£ÅÄ¤µ¤ó¤¬°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¤Î¤Ï2016Ç¯¡£¹â¹»Â´¶È¤«¤é1Ç¯¸å¤Î19ºÐ¤Î¤È¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë2016Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Èµ¡´Ø½Æ¡ÝÂ´¶È¡Ý¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤·¤¿Ç¯¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÈà½÷¤Ï¡ÖÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ä¿Íµ¤¤ÏÈæ¤Ù¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤Ç¤¹¡£
º£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¾åµþÅö»þ¡¢Èà½÷¤òÇä¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¡ÖÊ¡²¬¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¡×¡£2020Ç¯¤Ë¼õ¤±¤¿Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃ½¸ÊÔ½¸Éô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¤½¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ²»¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡¢¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬½Ð¿È¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½ÊÌ³Ê¤Î²Ä°¦¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Ê¤ó¤«¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ê¡²¬¤Ã¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤»Ò¤ÎÊõ¸Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡ª¡Õ
¤³¤Î¤È¤¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¤¸Ê¡²¬½Ð¿È¤ÎÆ±À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤È¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¹õÎò»Ë²½¤Ç¼ºÂ®¤·¤¿
ºòÇ¯9·î¤«¤é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¹ÈÇò»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÁêÊÑ¤ï¤é¤º½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê·ÝÇ½À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¸åÈ¾¤«¤éÉ÷¸þ¤¤¬µÞÊÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤ÎºòÇ¯10·î¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Êó¤¸¤¿¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Å»ö¸½¾ì¤Ç¡Ö»È¤¨¤Í¤§¡×¤È¶¯¤¯ÇÍ¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¼¡¡¹¤È¼¤á¤Æ8¿Í¤âÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÊóÆ»¤Ï»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤¬´°Á´ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¼«¿È¤¬µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¿¿Áê¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¹óÉ¾¤¬Â³¡¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç»ëÄ°Î¨¤âÄãÌÂ¤·¡¢Á´ÏÃ¤ÎÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¿°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï13.1¡ó¤ÈÄÀ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÈÄ¹¤¤Ä¹¤¤Ä«¥É¥é¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎòÂå¥ï¡¼¥¹¥È»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼ç±éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢À¤´Ö¤âÇ§¤á¤ëÂåÉ½ºî¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£2019Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¸áÁ°0»þ¡¢¥¥¹¤·¤ËÍè¤Æ¤è¡Ù¤ä2022Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¡¢2023Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø²¦ÍÍ¤ËÊû¤°Ìô»Ø¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤È¸Æ¤Ù¤ë¼ç±éºî¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬ºîÉÊÌ¾¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ï¥¼¥í¡£¤à¤·¤íÂç¥³¥±¤ÈÃ¡¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ºîÉÊ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÇÐÍ¥¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÌ±Åª¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç¤¢¤ëÄ«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¹¥±é¤·¡¢ÂåÉ½ºî¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÏÂç»´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤à¤·¤í¹õÎò»ËÆþ¤ê¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥É¥é¥Þ¼ç±é¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄÌÎã¤Î¤È¤³¤í¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù½ªÎ»Íâ·î¤Îº£Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë°ÛÎã¤Î¼ç±é¡£¤±¤ì¤É¡¢¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¤â¤¿¤¤¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤É¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤ä¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¹õÎò»Ë²½¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½çÄ´¤ËÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¡¢ÂçÉý¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤ÏÌÈ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¹ÈÇò»Ê²ñ¤Ëº£Ç¯¤ÏÁª¤Ð¤ì¤º¡¢Èà½÷¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æº£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬º£ÅÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡½¡½¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯ÇÐÍ¥¡¦º£ÅÄÈþºù¤ÎÂåÉ½ºî
¼Â¤Ïº£ÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù°ÊÁ°¤ÏÃ¯¤â¤¬ÂåÉ½ºî¤ÈÇ§¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¼ç±éºî¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
GP¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¡ËÂÓ¤ÎÏ¢¥É¥é¼ç±é¤Ï¡¢2022Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø°½÷¡Ê¤ï¤ë¡Ë¡ÁÆ¯¤¯¤Î¤¬¥«¥Ã¥³°¤¤¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤¬¸À¤Ã¤¿?¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2023Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤¤Ê²Ö¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2024Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø²ÖºéÉñ¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î3ºîÉÊ¡£¤¤¤º¤ì¤âÉ¾È½¤Ï°¤¯¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤È¸À¤¨¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤Û¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¼ç±é¤·¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢»ëÄ°Î¨¤â¾å¡¹¡£Á´ÏÃ¤ÎÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï16.1¡ó¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ï°ì·å»ëÄ°Î¨¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ë¡¢Æó·å¸åÈ¾¤Ë¾è¤»¤¿¤Î¤ÏÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¶¶ËÜ¤µ¤ó¼ç±é¤ÎÁ°ºî¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ò¼Â¤Ë3.0¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¡¦º£ÅÄÈþºù¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¤È¡¢Âç²ñ¤òÏ¢ÆüÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤³¤ÎÀ¤³¦ÅªÂç²ñ¤âÆó·å»ëÄ°Î¨¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¹¥´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î»Ê²ñÈ´Å§¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡¢NHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢½é»Ê²ñ¤È¤Ê¤ëº£ÅÄ¤µ¤ó¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÉÛ¿Ø¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌò³ä¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£º£Ç¯¤ÏNHKÊüÁ÷100Ç¯¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÈÖÁÈ¤Ë¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤ÏÂ³Åê¤Ç¤¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Æ±¤¸Ê¡²¬½Ð¿È¤ÇÀè¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö1000Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡×¤ò¡¢2ºÐÇ¯¾å¤Ê¤¬¤é¸åÈ¯ÁÈ¤È¤·¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡ÖÊ¡²¬¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÄÉ¤¤È´¤¤¤¿½Ö´Ö¤ò²æ¡¹¤ÏÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÄ«¥É¥é»£±Æ¿Ø¤¬¡Ö¸½¾ì¤Ç¥á¥í¥á¥í¡×¡Äº£ÅÄÈþºù¤Î¡Ö¥â¥Æ½÷¡×¤Ö¤ê¤¬À¨¤¹¤®¤ë