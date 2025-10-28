参院選や自民党総裁選など、選挙があるたびに「減税」や「給付」、あるいは「賃上げ」が大きな論点になっている。政治家の訴えに耳を傾けるとどれも一長一短のような印象も受けるが、結局のところ、どれが一番重要なのか。経済政策の議論の“盲点”を、経済アナリストの森永康平氏が鋭く指摘する――。

――減税と給付をめぐる政策論争をどう見ていますか。

経済アナリストの森永康平氏

参院選の時の構図を振り返ると、減税を掲げる野党と、給付を主張する与党という対立軸が作られていましたが、二者択一である必要はないはずです。減税と給付を同時に行うことも可能ですし、経済状況を見て片方だけ実施することもできる。

重要なのは、何を目的にするかです。景気対策なのか、消費刺激策なのか、物価高対策なのか、貧困対策なのか――。目的によって取るべき政策は変わってきます。例えば消費を促進したいなら、消費した時に恩恵を受けられる消費減税が有効でしょう。一方で、消費に関係なく手元に残るお金を増やしたいなら給付の方が適している。やりたいことを明確にして、そのためにはどの手段が最適なのか、あるいは両方必要なのかという議論をすべきです。

「賃上げできる環境」を作るのが政治の役割

――減税や給付と並び、「賃上げ」の重要性を訴える政治家も増えています。

賃上げが大事なのは間違いありませんし、否定するつもりは全くありません。ただし、減税や給付は政府がやる話ですが、賃上げは基本的に企業の経営者が決めることです。政治とは直接的には関係のない話で、政治家が目的として掲げるものではないと思います。

外から言われずとも、この人手不足の時代、企業としては“賃上げをせざるを得ない状況”になってきています。こうした中での政府の役割は、賃上げできるマクロ経済環境を整備すること、あるいは省人化のための投資を支援することでしょう。特に中小企業にとってDXは簡単ではありませんから、融資やファンドを通じた設備投資の後押しなどが必要になってきます。

――賃上げさえ促進できれば、国の政策としては十分なのでしょうか。

賃上げされたとしても、従業員からしてみれば、それが一生続く保証はどこにもありません。今年は業績が良かったからボーナスが出ても、来年は分からない。個人は合理的に行動しますから、将来への不安があれば消費にお金はまわりません。

実際のデータでも、この問題は顕著に表れています。ここ数年、消費者の可処分所得は増えているにもかかわらず、食料への支出は増加し、他の支出項目は減少しています。共働き世帯が増えて自炊の時間が取れず、外食や中食に頼るようになったため食費が上がり、その分を他で節約している構図です。

そして貯蓄率も上がっています。なぜこうなるかといえば、政策面での不透明感があるからです。消費増税の話が出たり、エネルギー賦課金や森林環境税、子育て支援金など、いわゆる“ステルス増税”的なものが次々と導入されたりしている。さらに日銀の利上げで住宅ローン負担が増える可能性もある。こうした状況では、賃上げされても「将来に備えて貯めておこう」となるのは当然でしょう。

政治家の仕事は賃上げができるマクロ経済環境を政策で作ることです。「政治で環境を整えたから、経営者は賃上げしてください」と言うなら責務を果たしているといえますが、まともな経済政策もやらずに「賃上げしないのは経営者の怠慢」というのは筋違いです。

「財源がない」は本当か

――経済政策の財源についてはどうお考えですか。

日本ではいわゆる財政均衡主義が浸透していて、「減税するなら他で増税しろ」という発想が根強い。これは痩せたいから朝食を抜くけれど、夜は倍食べますと言っているようなもので、むしろ太ってしまいます。

そもそも名目ベースで見ると税収はどんどん上がっていますから、「財源がない」と言うのは無理があるのではないでしょうか。

さらに言えば、税収の範囲内でしか何もできないという発想自体が間違っています。企業だって利益の範囲内だけで設備投資していたら成長できませんから、銀行融資を受けて投資します。政府も同様で、国債発行という手段があります。

ただし企業と政府の違いは、企業は返済できなくなれば倒産しますが、日本政府は自国通貨を発行しているということです。誰かから借りているわけではないのに、財源を税収の範囲内に制限する必要があるのでしょうか。

社会インフラが“運任せ”に

――財政破綻のリスクについても指摘されます。



私が本当に恐れているのは、財政破綻を避けようとして財政の出動を抑えることで、結果的に国家破綻に至るシナリオです。

現在、日本の社会インフラは深刻な老朽化に直面しています。国土交通省が出しているデータによると、地方鉄道では75%以上の車両が耐用年数を過ぎており、トンネルの約4割、橋の8割超が耐用年数を超えてきています。道路陥没や水道管破裂、トンネル崩落などの事故が各地で起きているのは偶然ではありません。

これらは「コンクリートから人へ」というスローガンのもと、公共投資を削減し続けた結果です。土木関係予算は90年代前半から半額程度まで削られ、市町村の技術系職員も大幅に減少しています。技術系職員が5人以下の自治体が5割に達している状況では、インフラの点検も適切な発注もできません。

インフラ投資には「予防保全」と「事後保全」の2つの考え方があります「まだ使えそうだけど、耐用年数が過ぎているから何か起きる前に投資しておこう」という予防保全の考え方に対して、現在の財政緊縮派は「まだ使えるのだから」という事後保全の発想です。

国土交通省の試算では、何かが起こってから事後的に投資を行うよりも、予防保全の方がトータルコストは安くなります。これは医療の定期検診と同じで、早期発見・早期対応の方が結果的に費用を抑えられるのです。しかるべき投資をすることで、結果的に予算も安く抑えられるというわけです。

建設後50年以上経過する社会資本の割合は加速度的に増加しています。財政破綻を恐れて投資を怠り、社会インフラが運任せになっているのが現状です。このままでは、いざ政策転換を図ろうとした時には、インフラ補修の業者や技術者がいなくなっている可能性もあります。国民の命を守るためにも、そして結果的にかかるコストをおさえるためにも、必要な投資はやはり必要なのです。

