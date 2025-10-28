10月10日に公明党が連立離脱を表明してから、10月21日の内閣総理大臣指名選挙までの間、大きく揺れ動いた日本の政局。一時は立憲・国民・維新の野党3党による「玉木首相誕生」まで真剣に取り沙汰されるなど、多くの国民がその行方を見守った。背景には、前回の参院選を経て自民党の一強が崩れ、日本が「多党化時代」に突入したことがあるが、独立行政法人経済産業研究所（RIETI）コンサルティングフェローの坂本雅純氏は「長く多党政治が続いてきたドイツでは選挙から政権樹立まで何ヶ月もかかることがある」と指摘する。実はそこに高度な政治技術と仕組みが存在しているという。多党政治の“先輩”であるドイツの政治から日本が学べることとは――。同氏のレポートをお届けする。

多党政治の先輩国・ドイツ

「政局ドラマの始まり」

「本当に判断が難しい」

「仮に私が首相に選ばれたとしても政権運営が厳しい」

公明党の連立離脱表明の後、野党各党からこうした発言が相次いだ。「自公連立政権」という「常識」が崩壊したことで、政治状況が刻々と変化していった。

テレビの報道番組では首相指名選挙の仕組みが解説されていたものの、これは与党代表が総理大臣に任命されていた時代にはあまり目にしなかった光景だ。

結果的には自由民主党（以下、自民）と日本維新の会（以下、維新）の協力により高市早苗首相が誕生することとなったが、「今後の政治はどうなるのか」と不安を抱える方も多数いるのではないか。

ここで思い起こされるのが、多党政治の先輩国といえる、ドイツである。

ドイツ政治には下記のような特徴がある。

・ナチスの反省もあり、一政党が単独過半数を取りづらい比例代表制重視の選挙制度になっている

・政権運営には議会での過半数が必要なので、複数政党で連立政権を組むのが常である

・連立相手は流動的である。すなわち「昨日の敵は今日の友」である

多党化が進む日本政治の参考になる点も多いため、今回はドイツの現政権を例として、ドイツ政治の合意形成プロセスの要点をご紹介したい。

選挙後に時間をかけて連立先を探す

ドイツでは総選挙の「後」に、議会で過半数を得るために「どことどう連立すべきか」を各党が模索するため、新政権の発足まで時間を要する。

そのため世論調査も「どういう連立の組合せを望むか？」「逆に望まない組み合わせは何か？」という質問が定番となっている（図1）。

直近の総選挙は2025年2月に実施されたが、キリスト教民主同盟（以下、CDU）と、その姉妹政党であるキリスト教社会同盟（以下、CSU）及び社会民主党（以下、SPD）により新たな政権が発足したのは5月であった。

裏を返せば、新政権発足まではそれまでの政権が維持されるということでもある。2025年3月には、インフラ・防衛分野に充てる5000億ユーロの特別基金を用意すべく、ドイツ基本法（≒憲法）の改訂すら行われた。

時間をかけて具体的な連立協定を結ぶ

政権発足前には、細部まで詰めた連立協定（Koalitionsvertrag）が策定される。

今回自民と維新の連立政権合意書が8頁約200行の文書だったのに対し、CDU・CSU・SPDの三党が二月超を経て締結した連立協定の文書は実に144頁4500行以上にわたる（図2）。

具体的な政策案は、議論の透明性や政策の実効性を高める。詳細の政策を丹念に合意していくのがドイツ政治の常である。

文書量の通り、ドイツの場合は日本に比べて定量情報が多いなど政策の具体度が高い。ドイツ三党の連立協定文章と自民・維新の連立政権合意書を比較しまとめたものが次に示す「表」である。

一致点を粘り強く見つけるドイツ政治

もちろん連立政党間で折衷案を模索するなどの調整はある。その対象には、日本であれば「国の基本政策」と言われるような分野も存在する。

例えば主張に隔たりがあった「原子力発電」は協定内では触れられず、「移民受け入れ」を巡っては、厳格化と欧州基準の準拠という双方の主張をマージする案に落ち着いた（図3）。

そのためドイツでは、連立協定にもとづいて実際に政策を進める際に、与党内はおろか閣内でさえ政策の不一致が起きることもある。その場合も、合意に向けた協議は継続される。

第1回首相指名選挙でCDU党首フリードリヒ・メルツ氏は、三党の合計議席である328票に及ばない310票しか得られず、過半数の316票を要する首相指名選挙は失敗した。

第1回首相指名選挙で首相が決しないのはドイツで戦後初の事態であり、造反者の疑いが出るなど政治の不安定さを露呈した。しかし、すぐに三党幹部が緊急協議を経て所属議員の引き締めを図り、第2回首相指名選挙では325票を得てメルツ首相が誕生することとなった。

政権発足後も、エネルギー政策で経済大臣（CDU所属）と環境大臣（SPD所属）の間での意見相違が指摘された際に、メルツ首相は「意見の相違はなく、せいぜい、事前に合意した目標を実際に達成できるかという疑問があるだけだ」と釈明した。（※ドイツ連邦議会公式Webサイトより 2025年7月）

また、激変する安全保障環境下での兵役義務復活を巡る議論では、志願兵数が足りない年は抽選によって徴兵する案が新たに与党内で出るなど、折り合いの模索が続けられている。

16年にわたりドイツを率いたアンゲラ・メルケル元首相が述懐しているように、諦めずに具体的な議論を続けることが合意形成の正攻法である。

〈私は「もうだめだ」と考えないことを学んだ。手遅れになることは稀で、諦めずに探せば、できることが必ず見つかる。そして、実際に転機を見いだせた。〉

〈連立交渉の際、CDU、CSU、SPDの三党はこれまでの敵意を捨てることで、多くの考えに共通点があることに気付き、驚かされた。いわば自分で自分に驚いた。〉

※Angela Merkel ＆ Beate Baumann, “Freiheit: Erinnerungen 1954-2021”, Kiepenheuer & Witsch GmbH（2024年11月）より筆者要約。日本語版書籍は『自由（上・下）』、KADOKAWA（2025年5月）。

政党の「乱立」は仕組みで防ぐ

このように多党制の難しさもあるドイツだが、政党乱立の“抑制弁”は明確に設けている。

ワイマール共和国時代の完全な比例代表制もまた少数政党の乱立による政治の停滞（ひいてはナチスの台頭）を招いたという反省から、現在のドイツでは選挙で、

・比例代表選挙で5%以上の得票を得た

・小選挙区選挙で計3議席以上を獲得した

という2つの要件に当てはまらない政党は、議会で1議席も得られない仕組みになっているのだ。

例えば前ショルツ政権で連立与党の一角であった自由民主党（FDP）すら、この仕組みにより総選挙で議席を全て失った。多党政治の中にあっても、ある程度民意の集約を図る機能が働いているのである。

まとめ 日本にとってお手本となり得ること

決して「ドイツ政治の全て」がお手本になるわけではないと断っておきたい。一方で、ドイツ政治の仕組みは、日本の政治はどうあるべきか考える上で学べる点も多い。

まずは「当たり前」を見直してみてはどうだろうか。

・仕組み上そもそも一党で過半数を占めづらい

・選挙後新政権発足までは数ヶ月かかる

・決め事は細部にわたって詳細に行う

これらは全てドイツ政治においては「常識」である。他方でもちろん様々な意見の相違は発生するから、

・関係者が粘り強く一致点を探る

・多党化の行き過ぎは仕組みで防ぐ

など、合意形成は工夫して行われている。

そもそも合意形成とは、個々の関心（ミクロ目線）を元にした真摯な議論の中で、全体最適の重心（マクロ目線）がどこにあるかを探る作業である。裏を返せば、ある政策がスルスルとまかり通ったなら、それは誰かを泣かせる新たな政治の火種となり得るかもしれない。

余談だが、ドイツ語学習者が覚える代表的な会話文の一つに

「どうか私に最後まで喋らせてください」

という言葉がある。

議論好きで相手の話を遮ることもいとわないドイツ人と付き合っていくための必修フレーズであり、ドイツでの活発な政策論争の様子もまた想像に難くないだろう。

ドイツの高度な政治技術は、大切なことを私たちに教えてくれている。

坂本雅純（さかもと・まさずみ）

独立行政法人経済産業研究所（RIETI）コンサルティングフェロー。2017年、経済産業省に入省。地域経済分析システム（RESAS）普及やSDGsビジネス支援等に従事した後、2019年より貿易経済協力局貿易振興課にて、デジタルインフラの海外展開や第三国市場協力、サプライチェーン強靭化関連施策等に従事。2021年より関東経済産業局国際課にて、中堅・中小企業の海外展開支援や外国企業の対日直接投資促進、安全保障貿易管理関連を担当。2023年よりEY ストラテジー・アンド・コンサルティング（株）。2021年より官民で政策案の共創を行う非営利任意団体Policy makers lab 副代表を兼任。

