専門機関の予報は「不漁」だったが

秋の味覚・サンマが今シーズンは豊漁で、しかも大ぶり。ようやく不漁を脱したか、とお喜びの向きもあっただろう。ほっそりして味気ないサンマではなく、久々に食べ応えのある旬の味に舌鼓を打った人も多いはずだ。

【写真】モクモクと立ち上る香ばしい煙が食欲をそそる！ 「美味しいサンマといえば…」という光景

ただ、このところ、少々サンマ漁を巡る状況は変わってきた。水産業界を取材する筆者の耳には、北海道の根室漁港などからは「水揚げが減ってきたばかりか、シーズン後半から大型のサンマは影を潜め、再びほっそりスリムなサンマばかりになってきた」といった嘆きの声が届くようになっている。【川本大吾／時事通信社水産部長】

実は、筆者を含めた水産関係者の間では、シーズン前半のサンマの水揚げ状況はまったく腑に落ちないものだった。なぜなら、本格的な漁期を前に、専門研究機関が発表する今年のサンマの来遊予報は「昨年並みの低水準」（国立研究法人水産研究・開発機構）だったからだ。



サンマは十数年前まで、1シーズン（主に8〜12月）の総漁獲量が、おおむね20万〜30万トンで推移し、豊漁が続いていたが、2019年に5万トンを割り込むと不漁期に。昨年は約3万9000トンと2年連続で前年実績を上回ったものの、以前の豊漁期に比べれば、かなり低い水準だ。

今シーズン前半のサンマは背中あたりがもっこりしていて珍しく大ぶりだった

“昨年並み”なら今年も不漁。獲れても30センチ定規の幅くらいしかない、ほっそり味気ないサンマが1匹300円ほどと、割に合わない旬の味覚かと思われた。だが、漁が始まるとそんな予報とは真逆であった。

8〜9月の水揚げは前年の2.4倍

シーズンの幕開けは、昨年より1カ月以上も早い7月10日。北海道の釧路港で小型船が175キロの「初サンマ」を水揚げ。その後、8月15日には北海道の花咲港（根室市）で、大型船による「新サンマ」173トンが水揚げされた。しかも、比較的ふっくらしていて「今年のサンマは豊漁・大ぶり」と話題になった。

9月に入ってもその勢いが衰えることはなかった。花咲などの漁港では一時、サンマの水揚げラッシュに対応できず、漁業団体が漁期の漁獲平準化を目的として、各漁船に入港後48時間あるいは24時間休漁する措置を取るほど好調だった。

漁業情報サービスセンター（JAFIC）によると、今年8〜9月のサンマ水揚げ量は、合計約2万8500トンで、前年同期比2.4倍増。このままの勢いで漁獲・水揚げが進めば、「豊漁期へ突入か」といった状況だった。

「暖水塊」が弱まって岸寄りに

もちろん、消費者にとっては、豊漁となったおかげで大ぶりなサンマが安く味わえるなら朗報だろう。ただ、筆者は資源の評価に何らかのズレがあったのかと思い、「サンマ来遊予報」をまとめた同機構に確認した。すると、開口一番、「決して不漁の域は出ていないんです」と担当者は切り出した。どういうことか――。

漁期前に行ったサンマ資源量の直接調査（表層トロール網を使用）で、日本漁船の漁獲対象となり得る東経180度以西の推定分布量は、およそ109.9万トンで、昨年（約92.2万トン）と大きな差がなかったという。



このうち、日本により近い東経165度以西の割合は、昨年の52.8％から大きく減少し、14.6％だった。こうしたことから、今年もサンマの来遊は少なく「不漁」といった判断に至ったようだ。



それではなぜ、8〜9月、昨年の2倍以上ものサンマが獲れたのか。好調な漁獲について同機構は、「北海道東沖の暖水塊（海洋中に散在する周囲より高温の海水の塊）が思ったよりも発達せず、弱まって沿岸から離れていたため、北からの親潮が沿岸寄りに入ってきた。このため、サンマの一部も岸寄りを回遊した可能性がある」と説明する。

食べた人はかなりラッキー

つまり、サンマはまだ資源水準が低いままだが、たまたま道東寄りを泳いできた群れが、近年にはないほどまとまっていただけなのだ。

もう一点、なぜ大ぶりなサンマがシーズン前半に獲れたのか。こちらははっきりしないようで、JAFICの担当者は「岸寄りで餌が良かったのかもしれないが、餌の違いを見極めるのはすぐには難しい。ある程度の時間が必要」だという。

豊漁・大ぶりなサンマ漁獲は10月以降、勢いが衰えてきた。毎年恒例の「目黒のさんま祭」が今年も10月12日に目黒区内の公園で開催されたが、この頃から「水揚げも減少傾向で、サイズも小さくなってきた」とサンマを提供した気仙沼の関係者はこぼしていた。

今後もサンマは豊漁ではなく、30センチ定規くらいの太さになっていく公算が大きい。不漁下だが、たまたま比較的安く、ふっくらした秋の味覚を堪能できた人は、かなりラッキーだったのではないか。

川本大吾（かわもと・だいご）

時事通信社水産部長。1967年、東京生まれ。専修大学を卒業後、91年に時事通信社に入社。長年にわたって、水産部で旧築地市場、豊洲市場の取引を取材し続けている。著書に『ルポ ザ・築地』（時事通信社）。『美味しいサンマはなぜ消えたのか？』（文藝春秋）。

