今夜10月28日よる8時から日本テレビ系列で放送の『踊る！さんま御殿!!』は、総勢10名の元タカラジェンヌが登場する「タカラジェンヌ大集合SP」。

大澤サラ、君島憂樹、紅ゆずる、紺野まひる、姿月あさと、紫吹淳、ゆいかれん、蘭乃はな、すみれ乃麗、遼河はるひの10名が御殿で知られざる宝塚エピソードを披露する。



「いる間は《妖精・フェアリー》、辞めたらみんな妖怪」とオープニングから軽快なトークを繰り広げるのは、宝塚音楽学校時代を含めると20年近く宝塚に在籍していたという紫吹淳。

さんまもよく知る君島十和子の娘である君島憂樹も、元タカラジェンヌとして御殿に初登場。さんまとのトークの心得として、母から受けたアドバイスとは――？

実は宝塚のファンだと告白したさんまは、各組の特徴や配属の決まり方など、宝塚の知られざるルールに興味津々。歌舞伎役者の中村橋之助も、歌舞伎の公演休みとなる1か月間「追っかけをしている」と告白する。

そして、隅田美保が宝塚ファンが高じて、アジアンとして芸人をやっていたころに取り入れていた、宝塚の「あること」とは……。

「うちの業界に伝わる謎ルール」のトークでは、＜1年目の予科生は「私語厳禁」＞のルールを紹介。「俺、入れないな」とガッカリするさんまに、現在はバラエティ番組でマシンガントークを繰り広げている紅ゆずるが「私も我慢していました」と本音をポロリ。

紅がそのトーク力から宝塚時代にもアドリブを求められたという話に、「アドリブありなんだ！」とさんまはビックリ。

しかし、紫吹淳にはアドリブを言ってしまったことで、ある人物から「お前何してくれてんねん！！」と激怒されてしまったトラウマがあるそうで――。遼河はるひも「怒られているのが聞こえた」と当時を振り返る。

また、紫吹は「忍びの武士かホストのようになってしまう」という、いまだに抜けない＜宝塚ルール＞のクセをさんま相手に実演。さらに、一流ホテルで大先輩のトップスターたちに遭遇した際にも、思わずそのクセが出てしまったそうで――。

そんな男役の大スターだった紫吹に憧れを抱いていた後輩ゲストたちからは、紫吹がエピソードトークでカッコイイ仕草を見せるたびに「キャー！」と歓声が上がり……。

他にも、珍しい芸名が増えてしまう理由や、紫吹の同級生が起こしてしまった前代未聞の事件など、貴重なエピソードから、「30人に指輪をプレゼント」「花を咲かせてはいけない」「同じ人間とは思いたくない」「夫をカッコイイと思ったことが一度もない」など、宝塚ならではの発言が次々と飛び出す！