モノレールで行き来できる展望露天風呂が人気の熊本県津奈木町岩城の町有温泉施設「つなぎ温泉 四季彩（しきさい）」が、宿泊もできる「つなぎ温泉ホテル 四季彩」として31日にリニューアルオープンする。観光拠点化を目指して、町が既存施設の食堂や宴会場などを6億500万円かけて全面改装した。町内で初めてとなるホテルが誕生する。

新型コロナウイルス禍以降、需要が減った2階の宴会場をリノベーションして宿泊者専用フロアとし、客室8室を整備した。宿泊料は需要に応じて価格を上下させる「ダイナミックプライシング（価格変動制）」を採用し、1人1泊1万2千円から。

宿泊者以外も利用できる1階のレストランは当面、ランチ時間帯に地元の野菜や魚を使った料理をビュッフェ形式（1800円から）で提供。隣接する小休憩スペースはコンセントやライトを設置し、読書やワークスペースとして利用できるようにした。

25日に町関係者が出席してお披露目式があり、テープカットして完成を祝った。山田豊隆町長は「観光振興だけでなく、地域経済の活性化、雇用創出、町民の誇りにつながる拠点になると確信している」とあいさつした。

施設のオープンは1994年5月。「ふるさと創生事業」で、国から町に交付された1億円で温泉を掘削した。弱アルカリ性で神経痛や疲労回復に効果がある。年間約12万人が利用し、これまでの利用者は約360万人。

2月から利用できなくなっていた温泉も、31日に再開する。日帰り入浴料は大人400円、町内70歳以上と身障者、小学生300円、未就学児無料。（古川剛光）