日田信用金庫（大分県日田市）は、日田・玖珠地域の今年7〜9月期の景況感調査の結果を発表した。全産業合計の現況判断指数（DI）はプラス12・7で、前期（4〜6月）のプラス1・6から大きく改善した。

DIは、業況が「堅調」と答えた事業者の割合から「不調」の割合を引いた値。今回は、12業種197事業者から回答を得た。

現況DIが特に高かった業種は「農業・畜産」と「ホテル・旅館」で、ともにプラス42・9だった。「農業・畜産」は前期0・0から大きくプラスになり、特徴的な事項・意見に「スイカは糖度が高く良い出来栄えで、野菜も計画通りに栽培できた」と挙がった。「日田祇園祭などイベントでの宿泊客が伸び、訪日客も安定して多い」とされた「ホテル・旅館」では、前期25・0からプラスの幅を大きく広げた。

ほかにプラスだったのは、「飲食業」プラス23・1（前期0・0）▽「生活関連工事業」同21・1（同マイナス17・4）▽「その他サービス業」同20・0（同プラス7・7）▽「林業関係」「エネルギー産業」ともに同16・7（ともに同0・0）▽「卸小売業」同9・6（前期0・0）。

一方、マイナスだったのは、「建設業」マイナス14・3（前期プラス5・9）と「運輸業」同33・3（同0・0）の2業種だった。建設業などでは「仕入れ価格や人件費が上昇しており、収益を圧迫している」、運輸業では「酷暑や雨、人手不足などの影響からか、製材所や原木の動きが例年より鈍かった」との特徴的な事項・意見が挙がった。

「不動産業」と「製造業」はともに0・0（前期はマイナス25・0とプラス22・2）だった。（稲葉光昭）