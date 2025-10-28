8月の記録的な大雨の災害対応について検証する熊本市の有識者による二つの第三者検証委員会の第2回会合が27日、開かれた。周辺の被害拡大につながったとの指摘がある排水機場とポンプ場の停止について、市側から原因が示された。

雨水を河川に送る山ノ下排水機場（西区花園1丁目）は、安全装置が働いて停止したことが分かっている。検証委ではこれについて、想定を超える雨量で排水機への水路があふれ、周囲から排水をためる槽に大量のごみも流入したため、槽内の排水ポンプの過剰な負荷を避けるため停止に至った、との報告が事務局の市側から示された。

坪井ポンプ場（中央区坪井5丁目）は地表から高さ約50センチかさ上げした基礎の上に設置された電気設備が、浸水で約30センチ漬かり故障し、ポンプが停止した。

検証委の張浩会長（熊本大大学院教授）は会合後、「ハード、ソフト両面の対策を論議した。次回会合を経て11月中旬に中間答申を出したい」と話した。

サイレンを鳴らすのが遅れたことなどの災害対策本部の体制をテーマにしたもう一つの検証委（会長＝澤田道夫熊本県立大教授）は、本格的な対応マニュアルの完成前に、いつ発生するか分からない災害に備え、暫定ルールが必要との意見が出たという。これらも含めて11月中旬にも答申を出す方針。（藤崎真二）