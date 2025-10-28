吉野ケ里歴史公園（佐賀県神埼市、吉野ケ里町）の県営エリアで来年3月、アウトドア用品メーカースノーピーク（新潟県）などが手がける宿泊・複合施設「スノーピークグラウンズ吉野ケ里」が開業する。物見櫓（やぐら）風のコテージやキャンプ場、同社の直営店や人気飲食店が入る施設を整備。県によると宿泊可能な歴史公園は日本初で、歴史的価値の新たな発信を目指す。

公園内で県が整備を担う「大芝生広場」などの敷地北側と、遺跡エリアに隣接する同西側が開発の対象。公共施設の運営に民間のノウハウや資金を生かすパークPFI（公募設置管理制度）を活用し、2023年11月に同社を代表とする共同企業体を選定した。

敷地西側に開業するU字型の施設には、コーヒーチェーン大手「スターバックス」や、レストラン運営のほかにバーベキューセットの提供も行う「みつせ鶏本舗」が入居。スノーピークの直営店ではキャンプ用品やアパレルを扱う。

県担当者によると、遊具のある同エリアは親子連れなどの利用が多く、「（施設ができれば）コーヒーを片手に、公園だけでなく遺跡エリアへの回遊を増やすきっかけになれば」と期待を寄せる。

施設に接した遺跡を臨む広場と、脊振山系を見上げる敷地北側エリアには、九州最大級となる計160サイトのキャンプ場を計画する。弥生時代の物見櫓や竪穴住居をモチーフにしたコテージも備え、グランピングも体験できる。「早朝は遺跡ならではの幻想的な雰囲気が楽しめる」（担当者）という。

山口祥義知事は17日の記者会見で、「宿泊などの体験を通して、『本物に触れてみたい』と遺跡に人々をいざなう施設になるのではないか」と述べた。（松本紗菜子）