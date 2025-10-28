中国の国際的な影響力は今後も強まる。強大な国力で他国を威圧することなく、自制的に行動してほしい。

中国共産党の重要会議、第20期中央委員会第4回総会（4中総会）が開かれ、2026〜30年の中期経済目標である第15次5カ年計画の基本方針を採択した。

注目は、経済や国防などの総合国力と国際的な影響力を35年までに「大幅に躍進させる」と表明した点だ。

国際協調に後ろ向きなトランプ政権が率いる米国との対立の長期化を視野に、世界で主導的な地位を築こうとする野心がうかがえる。

保護主義的な米国への対抗姿勢は明確で、対外開放を拡大し「多国間貿易体制を維持する」とした。多国間協調に積極的なのは歓迎できる。具体的な行動が肝要だ。

中国は電気自動車のモーターなどに欠かせないレアアース（希土類）の輸出を規制しており、特に米国には高関税措置の対抗策として規制を強化している。レアアースに限らず、経済を威圧の手段にするのはやめるべきだ。

米国との対立で、半導体などの輸出規制が強まることを警戒しているのだろう。経済発展に向け、高度な科学技術の「自立自強」を加速させる方針を示した。

「内需拡大の戦略を堅持する」として国内の消費促進に取り組むのは、米国向け輸出を中心に外需が伸び悩む事態を想定しているからだ。

それにしては消費拡大の具体策に欠ける。景気低迷の要因である不動産不況や過剰生産をはじめ、世界が関心を寄せる課題を解決する道筋は描けていない。

中長期的な難題である少子高齢化、人口減少の対策と併せ、来年春に公表するとみられる詳細な5カ年計画で処方箋を出す必要がある。

軍事面は「先進的な戦闘力の建設を加速する」と拡張路線に変わりはない。アジアの軍事的緊張を高めないことを強く求めたい。

今回の総会では、軍制服組トップの一人である中央軍事委員会元副主席ら幹部の党籍剥奪人事が承認された。

汚職への関与など軍の腐敗は深刻だ。3期目の習近平指導部が22年に発足して以降、習国家主席が起用した高官が次々に解任される異常事態が続いている。

一方で、72歳の習氏の後継候補者が浮上するような注目人事はなかった。

総会のコミュニケ（声明）には「共同富裕」など習政権のスローガンがちりばめられており、27年の共産党大会以降も習氏が政権を担う意欲が感じられる。

習氏が中国トップの共産党総書記に就任して、来月で13年になる。自身が登用した軍高官の失脚も習氏1強体制の弊害ではないか。

硬直した個人支配こそ、中国が内包する最大のリスクになりつつあることを習指導部は自覚すべきだ。