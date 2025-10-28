自殺予防に取り組むボランティア団体を支援するイベント「アートと癒やしのマルシェ いのちの電話に心を寄せて」が11月1〜3日、福岡県福津市上西郷の古民家芸術空間「やまんば庵」で開かれる。入場無料。

いのちの電話は、生きづらさに悩む人の話し相手になることで自殺予防につなげる活動。全国的に取り組まれているが、運営は寄付金が頼りで、相談員の志願者も伸び悩んでいる。

福津市で以前暮らし、今は鹿児島県奄美市で絵を描き続けている女性Tsuki（ツキ）さんが、かつて心が弱っていた時に電話をかけたことがあり、支援イベントを発案。有志が実行委員会（古賀洋市代表）をつくり、社会福祉法人「福岡いのちの電話」が後援した。

趣旨に賛同した個人・団体が絵画、手工芸などを出展。整体やアロマセラピー、鶏飯や薬草茶など奄美物産の販売コーナーも。ギター、オカリナ、ピアノ演奏のほか、いのちの電話の活動を紹介し、寄付も募る。

「アートと癒やし体験を楽しみながら、いのちの電話への関心を高めてもらえれば」と実行委の古賀さん。詳細はQRコードからつながるブログ記事で。