スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「サツマイモ、おかずで食べるなら？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:サツマイモ、おかずで食べるなら？

・「サツマイモ、おかずで食べるなら？」の結果は…


・1位 … 揚げ物 62%
・2位 煮物 23%
・3位 サラダ 10%
・4位 炒め物 6%

※小数点以下四捨五入

27,273票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

甘辛味でやみつきピーマンとサツマイモのきんぴら


【材料】（2人分）

ピーマン 2個
サツマイモ 1/4~1/2本
ゴマ油 小さじ 2~3
<調味料>
  酒 小さじ 1
  砂糖 小さじ 1.5
  しょうゆ 小さじ 1.5
  赤唐辛子(刻み) 1/2本分
白ゴマ 小さじ 1

【下準備】

1、ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、縦に細切りして長さを半分に切る。

2、サツマイモは皮ごときれいに水洗いし、長さ3cmに切ってピーマンの太さに合わせて細切りにし、水に放つ。



【作り方】

1、フライパンにゴマ油を強火で熱し、水気をきったサツマイモを炒め、少し色が変わってきたらピーマンを加えて炒め合わせる。



2、全体にしんなりしたら、＜調味料＞の材料を加える。汁気がほとんどなくなるまで炒め、最後に白ゴマを加えてサッと和え、器に盛る。



(E・レシピ編集部)