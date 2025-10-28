サツマイモ、おかずで食べるなら？＜回答数 27,273票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第334回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「サツマイモ、おかずで食べるなら？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:サツマイモ、おかずで食べるなら？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
甘辛味でやみつきピーマンとサツマイモのきんぴら
【材料】（2人分）
ピーマン 2個
サツマイモ 1/4~1/2本
ゴマ油 小さじ 2~3
<調味料>
酒 小さじ 1
砂糖 小さじ 1.5
しょうゆ 小さじ 1.5
赤唐辛子(刻み) 1/2本分
白ゴマ 小さじ 1
【下準備】
1、ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、縦に細切りして長さを半分に切る。
2、サツマイモは皮ごときれいに水洗いし、長さ3cmに切ってピーマンの太さに合わせて細切りにし、水に放つ。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を強火で熱し、水気をきったサツマイモを炒め、少し色が変わってきたらピーマンを加えて炒め合わせる。
2、全体にしんなりしたら、＜調味料＞の材料を加える。汁気がほとんどなくなるまで炒め、最後に白ゴマを加えてサッと和え、器に盛る。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「サツマイモ、おかずで食べるなら？」さてみなさんの回答は…？
・「サツマイモ、おかずで食べるなら？」の結果は…
・1位 … 揚げ物 62%
・2位 煮物 23%
・3位 サラダ 10%
・4位 炒め物 6%
※小数点以下四捨五入
27,273票
・2位 煮物 23%
・3位 サラダ 10%
・4位 炒め物 6%
※小数点以下四捨五入
27,273票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
甘辛味でやみつきピーマンとサツマイモのきんぴら
【材料】（2人分）
ピーマン 2個
サツマイモ 1/4~1/2本
ゴマ油 小さじ 2~3
<調味料>
酒 小さじ 1
砂糖 小さじ 1.5
しょうゆ 小さじ 1.5
赤唐辛子(刻み) 1/2本分
白ゴマ 小さじ 1
【下準備】
1、ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、縦に細切りして長さを半分に切る。
2、サツマイモは皮ごときれいに水洗いし、長さ3cmに切ってピーマンの太さに合わせて細切りにし、水に放つ。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を強火で熱し、水気をきったサツマイモを炒め、少し色が変わってきたらピーマンを加えて炒め合わせる。
2、全体にしんなりしたら、＜調味料＞の材料を加える。汁気がほとんどなくなるまで炒め、最後に白ゴマを加えてサッと和え、器に盛る。
(E・レシピ編集部)