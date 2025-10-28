米１０年債利回りは低下 ２年債は米中協議進展への期待で上昇＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは低下 ２年債は米中協議進展への期待で上昇＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:33）（日本時間05:33）

米2年債 3.497（+0.017）

米10年債 3.987（-0.014）

米30年債 4.558（-0.035）

期待インフレ率 2.288（-0.011）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。序盤は上昇して始まったものの、終盤にかけて下げに転じた。一方、２年債は米中協議の進展への期待もあり、利回りは上昇している。



本日は２年債と５年債の入札が行われる中で長短金利差は縮小。両入札は堅調な需要を示し、最高落札利回りは発行日前利回り（ＷＩ）とほぼ変わらずだった。



米１０年債は４％を再び下回り、２年債は３．５０％付近での推移が続いた。



２－１０年債の利回り格差は+４８（前営業日：+５１）に縮小。



＊米２年債入札結果

最高落札利回り 3.504％（WI：3.503％）

応札倍率 2.56倍（前回：2.51倍）



＊米５年債入札結果

最高落札利回り 3.625％（WI：3.626％）

応札倍率 3.07倍（前回：3.01倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

