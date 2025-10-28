米１０年債利回りは低下 ２年債は米中協議進展への期待で上昇＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:33）（日本時間05:33）
米2年債 3.497（+0.017）
米10年債 3.987（-0.014）
米30年債 4.558（-0.035）
期待インフレ率 2.288（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。序盤は上昇して始まったものの、終盤にかけて下げに転じた。一方、２年債は米中協議の進展への期待もあり、利回りは上昇している。
本日は２年債と５年債の入札が行われる中で長短金利差は縮小。両入札は堅調な需要を示し、最高落札利回りは発行日前利回り（ＷＩ）とほぼ変わらずだった。
米１０年債は４％を再び下回り、２年債は３．５０％付近での推移が続いた。
２－１０年債の利回り格差は+４８（前営業日：+５１）に縮小。
＊米２年債入札結果
最高落札利回り 3.504％（WI：3.503％）
応札倍率 2.56倍（前回：2.51倍）
＊米５年債入札結果
最高落札利回り 3.625％（WI：3.626％）
応札倍率 3.07倍（前回：3.01倍）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
