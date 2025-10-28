巨人のライバルだった名選手の連続インタビュー「巨人が恐れた男たち」。第１０回は元大洋の遠藤一彦さん（７０）だ。低迷期の大洋を支えた大エースは、巨人戦通算２１勝。同年代の巨人・江川卓をライバルと見定め、その投げ合いはファンを熱くさせた。巨人最強の助っ人・クロマティとの因縁から、アキレスけん断裂の大けがからのカムバックまで、「喜怒哀楽」の記憶をたどった。（取材・構成＝太田 倫）

マウンド上では冷静に見えたかもしれないが、本当はそんなことはない。ピンチで熱くなって、連打連打でやられることも多かった。

怒りと言えば、巨人戦で一度こんなことがあった。送りバントを狙われるケースで、定石通りにインハイを攻めた。その裏の攻撃は、私が先頭だった。巨人の投手は定岡正二だったが、捕手の山倉和博と目配せして、私の方にあごをしゃくるようにしてね、「行くぞ」みたいなしぐさをした。そしたら案の定、頭の上にビーンボールが来たんだ。

私は定岡をにらみつけ、山倉には「お前、今の狙ったんだよな？」。でも山倉は「何が？」なんてとぼける。「普通あんなボール放らねえよな？」って詰め寄ったら、ベンチから不穏な空気を察してチームメートも出てきた。乱闘まではいかなかったけどね。山倉には「何にもないことないよな、次（ぶつけに）行くぞ」と脅しをかけた記憶がある。後年、定岡と会ったときにこの話をしたら、「そんなことありましたかね？」だって。やった方は忘れるもんなんだよね（笑）。

クロマティ【注２】との因縁もあったね。彼はホームランを打ったりすると、自分の頭を指さしながら、「ここのデキが違うぜ」とアピールするパフォーマンスで受けていた。挑発されっぱなしじゃ悔しいからね。バッテリーミーティングで「打ち取ったら、いつかやり返してやろうぜ」と話していた。

ただ、バッターは打ったら走るわけなので、バットに当たったら目が合うチャンスはない。やるとしたら三振を取ったとき。そのチャンスが来たのは、１９８５年５月１１日の巨人戦（横浜）だった。６回２死一、二塁のピンチで、直球で空振り三振を奪った。クロウが悔しそうにしばらくバッターボックスにいたから、私はベンチに歩きながら、ポンポンと自分の頭を指さしてやった。ずっと狙っていたし、やっとお返しできたのは痛快だった。クロウは他の助っ人とは違って大振りもせず、実際に頭のいいバッターだった。彼も私のことを「メジャーでもスターになれる」と認めてくれていたようだ。

【注２】ウォーレン・クロマティは、大リーグ・エクスポズから８４年に巨人入団。極端なクラウチングスタイルの左打者で、長打力と確実性を兼備。８９年には３割７分８厘の高打率で首位打者。９０年に退団。遠藤との対戦成績は９３打数２６安打（打率２割８分）、３本塁打、１２打点。

◆遠藤 一彦（えんどう・かずひこ）１９５５年４月１９日、福島・西白河郡生まれ。７０歳。学法石川から東海大を経て、７７年ドラフト３位で大洋入団。８２年から６年連続２ケタ勝利。８３年は１８勝、１６完投、１８６奪三振（いずれもリーグ最多）で沢村賞。８４年も最多勝。９２年１０月７日の巨人戦（横浜）を最後に引退。通算４６０試合１３４勝１２８敗５８セーブ、防御率３．４９。引退後は横浜で投手コーチを務めた。１８４センチ７２キロ。右投右打。