ソフトバンクの柳田悠岐選手が26日の日本シリーズ第2戦で3安打の活躍。日本シリーズの安打数が歴代13位タイとなりました。

2試合連続1番レフトで出場した柳田選手は、デュプランティエ投手、岩貞祐太投手、伊原陵人投手と3人の投手からヒットを放ち、3安打猛打賞。10得点を奪ったチームの勝利に貢献しました。

前日も2安打を放っており、このシリーズ9打数5安打で打率.556と好調。10月に37歳となったベテランが大一番でソフトバンク打線をけん引しています。

柳田選手は日本シリーズでの現役最多安打で、日本シリーズ通算打率.315の成績(10月26日終了時)。今年5安打を積み上げ、高田繁氏や福本豊氏に並び、歴代でも13位タイとなりました。現役では同僚の今宮健太選手が32安打で現役2位となっています。

歴代トップは68試合で91安打を放った“ミスター”こと長嶋茂雄氏。2位の紫田勳氏、石毛宏典氏が69安打となっています。

▽日本シリーズ歴代安打数トップ201位 長嶋茂雄 91安打(68試合)2位 柴田勲 69安打(73試合)2位 石毛宏典 69安打(67試合)4位 王貞治 68安打(77試合)5位 清原和博 66安打(60試合)6位 川上哲治 58安打(43試合)7位 辻発彦 57安打(58試合)8位 秋山幸二 56安打(61試合)9位 土井正三 55安打(57試合)10位 森昌彦 51安打(69試合)11位 伊東勤 49安打(70試合)12位 与那嶺要 47安打(40試合)13位 高田繁 46安打(44試合)13位 福本豊 46安打(44試合)13位 柳田悠岐 46安打(38試合)16位 大熊忠義 43安打(44試合)17位 黒江透修 39安打(43試合)17位 高橋慶彦 39安打(29試合)19位 末次利光 36安打(45試合)20位 稲葉篤紀 35安打(37試合)