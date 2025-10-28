「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）

秋の古馬３冠ロード第１弾。経験値で勝る歴戦の古馬に、イキのいい３歳馬が挑戦状を叩き付ける。古馬の大将格は宝塚記念を圧巻の逃走劇で制したメイショウタバル。４歳春の海外遠征を機に大きく成長した“元やんちゃボーイ”が堂々と迎え撃つ。対する３歳勢では皐月賞馬ミュージアムマイルが筆頭。始動戦Ｖの勢いに乗って古馬の牙城を崩しにかかる。

立ちはだかる古馬の牙城、打ち崩すのは皐月賞馬ミュージアムマイルだ。

のちのダービー馬クロワデュノールに初めて土をつけたのが皐月賞。向正面では内から寄られてバランスを崩す不利を２度も受けながら、それをはね返したのだから、さすがの精神力。最後は瞬発力を発揮して、無敗を誇る圧倒的１番人気馬を打ち破った。

距離の壁だろうか。ダービーは最後のひと伸びを欠き６着に敗退。ただ、１Ｆ短縮したセントライト記念は反撃ＶでＧ１馬の威厳を保った。３カ月半ぶりだった始動戦を仕留め、今度は古馬との府中決戦に挑む。高柳大師は「東京で負けているので、そこですね。左回りが合わないのか、コース形態なのか。どう競馬をしてくれるかです。ゲートに位置取り、そういう心配もありますし、中山とは違いますから。調教では左右差もあるのかなと思うので、ここではっきりと分かると思います」と冷静に分析する。

１週前追いは栗東ＣＷで６Ｆ８２秒３−３７秒０−１１秒３をマークし、併せた僚馬に２馬身半先着した。「１週前なのでしっかりと。先行した馬が動かなかったけど、ミュージアムマイルは動いていたと思う」。納得の表情を見せた指揮官は「今までは細かったけど、追い切っても体が減らなくなった。いい成長をしている」と春からの変化を感じ取る。レース史上６頭目の３歳馬Ｖへ−。古馬狩りといく。