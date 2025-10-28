「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）

以前にも紹介した話だが、ブームに乗っていま一度。栗東在籍時、川島信二元騎手（現調教助手、栗東・庄野）のエージェントをしていた私は、彼の代名詞とも言えるオースミハルカに会うため、北海道浦河町の鮫川牧場へ２度おじゃまさせてもらった。

その名の通り、緑が生い茂った野深地区は、何度も訪れた川島の運転でも入り口を見誤るほど。急坂を登った先に牧場が見えてきて、優しい鮫川さんが出迎えてくれる。早速、ハルカに会いに行くと、その前に功労馬を紹介された。「ウチの本流はハルカではなくこっちなんだ」。その馬こそが、セイウンハーデスの母ハイノリッジだった。

母系をさかのぼると、小岩井農場に輸入された基礎牝馬フロリースカップの名が出てくる。第九フロリースカップの系統からスターリングモアを経由し、川島が今お世話になっている庄野先生の大叔父・庄野穂積氏が手掛けた７９年ダービー馬カツラノハイセイコが出たのはドラマチックだ。現在、川島が監修している日曜劇場“ザ・ロイヤルファミリー”も応援よろしくお願いします。

やや先細り傾向にある牝系にとって、エプソムＣでハーデスが披露した圧巻のパフォーマンスは勇気づけられるもの。驚異のレコードＶは恐らくサンデーサイレンス３×３の爆発力によるものだろう。秋盾の舞台でも大仕事を期待したくなる。