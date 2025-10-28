¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¡ª¡Ö¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×É×ÉØÀ¸³è¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
¿ÍÀ¸µÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢ºÆ½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀ¤³¦¤òµß¤¦¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿ÉÔ¾òÍý¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ï¡Ö¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£
¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡¢µÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡£ËÜÆü10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÂè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
Âè2ÏÃ¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀô¡Ë¤¿¤Á¤¬¼ÒÄ¹¤ÎÃû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë²è²È¤¬ÌÜÅªÃÏ¤ËÃå¤¯¤Î¤òÁË»ß¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡£
¡È¿¨¤ì¤¿Áê¼ê¤Î¿´¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢Æþ¼Ò¤·¤¿¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤ÎÆ±Î½¡¢²Öºé¤«·Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡¦ºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤ä¥ì¥ó¥Á¥ó·Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡¦±ß¼ä¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤ª´ê¤¤·Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡¦È¾Â¢¡Ê±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡È²¾½é¤ÎºÊ¡É»Íµ¨¡ÊµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡Ë¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢È¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
°ìÂÎ¡¢²è²È¤Ï²¿¤ÎÌÜÅª¤Ç°²¥Î¸Ð¤Ë¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¶î»È¤·¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
Âè1ÏÃ¤Ï¤Á¤é¤ê¤È¤·¤«ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤¹¤ëÂè2ÏÃ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡È²¾½é¤ÎÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¤È»Íµ¨¤Î´Ø·¸¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶ÈÌ³¾å¤Î¼Çµï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¸ÂÀ¤À¤¬¡¢»Íµ¨¤Ï¤Ê¤¼¤«Ê¸ÂÀ¤ò¡ÈËÜÅö¤ÎÉ×¡É¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¡£
°ìÊý¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¤Ä¤¤»Íµ¨¤Ë¤âÂ¾¿Í¹Ôµ·¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¹¤ë¤È»Íµ¨¤¬¡ÖÉ×ÉØ¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡×¤ÈÉÔµ¡·ù¥â¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¤·¡¢Ê¸ÂÀ¤Îº®Íð¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×Ê¸ÂÀ¤È¡¢Èà¤ò°¦¤¹¤ë»Íµ¨¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©