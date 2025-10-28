テレビ朝日系で毎週火曜21時より放送中の大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』第2話では、大泉洋演じる文太たちがミッションのため箱根を訪れる。

『アンナチュラル』（2018年／TBS系）、『MIU404』（2020年／TBS系）、『海に眠るダイヤモンド』（2024年／TBS系）などの野木亜紀子が脚本を手がける本作は、会社をクビになり、人生詰んだサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う、完全オリジナルのSFラブロマンス。テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる大泉が、会社をクビになり、家族も、貯金も、何もかもを失った“どん底サラリーマン”の主人公・文太を演じるほか、宮粼あおい、ディーン・フジオカ、高畑淳子、宇野祥平、北村匠海、岡田将生らが出演している。

10月21日に放送された第1話は、Xの世界トレンド1位を獲得。さらに、Netflixでも国内総合ランキングで1位にランクインした。

10月28日に放送される第2話では、文太（大泉洋）たちが社長の兆（岡田将生）から「ある画家が目的地に着くのを阻止する」という謎のミッションを与えられる。触れた相手の心の声が聞こえるエスパーになった文太は、「ノナマーレ」の同僚である花咲か系エスパー・桜介（ディーン・フジオカ）やレンチン系エスパー・円寂（高畑淳子）、アニマルお願い系エスパー・半蔵（宇野祥平）、そしてなぜだか“仮初の妻”四季（宮粼あおい）まで巻き込んで、箱根・芦ノ湖へと向かう。一体、画家は何の目的で芦ノ湖に……。そしてエスパーたちは、それぞれの能力を駆使してミッションをクリアすることができるのか。第1話はちらりとしか登場しなかったキャストたちが本格始動する。

さらに、“仮初の夫婦”として暮らすことになった文太と四季。あくまで業務上の芝居だと思っている文太だが、四季はなぜだか文太を“本当の夫”だと思い込んでいて……。一方、サラリーマン時代“セクハラをしない”をモットーとしていた文太は、つい四季にも他人行儀な態度を取ってしまう。すると四季が「夫婦なのに！」と不機嫌モードに突入し、文太の混乱は深まるばかり。はたして“人を愛してはいけない”文太と彼を愛する四季の夫婦生活やいかに。

（文＝リアルサウンド編集部）