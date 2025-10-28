

外部人材の登用で教育を変えようとする自治体が増えつつある。生駒市では今年度から、学校を訪問して伴走支援する人材を採用（写真：生駒市教育委員会提供）

【写真】外部人材の採用により、教育改革を加速させている自治体とは？

学校は今、従来の一斉指導から「個別最適な学び」や「協働的な学び」への転換が求められている。こうした中、外部人材を積極的に登用して教育改革に挑む自治体も出てきた。例えば、奈良県生駒市と石川県加賀市は、ここ数年の外部人材の採用による成果が表れているという。

｢教育大綱の改定｣でも外部人材が力を発揮

奈良県生駒市は、2020年度にキャリア教育推進担当の会計年度任用職員を1名採用したのを皮切りに、正規職員を2022年度に2名（教育改革担当）、2025年度に1名（授業改善支援担当）採用し、2025年7月には会計年度任用職員を2名（ワークショップファシリテーター、働き方改革担当）採用している。

市長の小紫雅史氏は、この背景について次のように話す。



小紫雅史（こむらさき・まさし）／生駒市長。環境庁（現 環境省）を経て、2011年全国公募により生駒市副市長に就任。2015年から生駒市長に就任。現在3期目。「まちづくりはひとづくり」の方針の下、公務員試験の廃止やプロ人材の公募、副業推進などに取り組むほか、市民と行政が共に汗をかく「自治体3.0」のまちづくりを進める（写真：生駒市教育委員会提供）

「新たな街づくりを推進するため、本市は7年ほど前から社会人採用に取り組んできましたが、公教育に求められるものや保護者の意識が急速に変わる中、教育分野においても外部からプロを迎える必要があると考えて採用に力を入れています」

教育改革の核となる教育大綱を作り直すタイミングで教育委員会に採用されたのが、学校コンサルタント出身の杉山史哲氏だ。2022年度の入庁直後から「第3次生駒市教育大綱」の策定を主導し、多様な学び方の推進など、時代を捉えた要素を大綱に盛り込んだ。

生駒市に勤務して15年目になる佐竹裕介氏は「行政職員は守りの姿勢になりがちですが、杉山さんはまったく違う視点を大綱に流し込んでくれました。私たちだけではこの大きな方向転換はできなかった」と語る。

検討を重ねた教育大綱は2024年6月に改定となり、これに基づき現在、自由進度学習等の“子ども中心の授業改善”が主に市内の小学校で始まりつつある。2022年度から先行して授業改善を進めてきた小学校では、すでに「全国学力・学習状況調査」の結果に変化が見られるという。

2022年度は国・算・理ともに平均正答率が全国・県を下回っていたが、2023年度に算数で上昇が見られ、ほぼすべての教員が授業改善に取り組むようになった2025年度は3教科とも全国・県を上回った。



杉山史哲（すぎやま・ふみのり）／生駒市教育委員会事務局 教育指導課 教育政策室長 兼 教育総務課 課長補佐。教育関連の民間企業を起業、学校コンサルタントを経て、2022年生駒市役所に入庁（写真：生駒市教育委員会提供）

「教育大綱で方向性を明確に示したことで、市教委も学校をバックアップしやすくなりました。次はこの学校と同様の成果をほかの学校にも展開することが課題です」と杉山氏は言う。

さらに、杉山氏は義務教育学校の立ち上げに向け、全国の先進事例の視察を企画・実行している。教育長や市長、行政職員、校長、教員などに広く声をかけ、2024年度から2025年度に視察した学校は17校に上る。

視察先の選択や調整は杉山氏が担っており、「従来の行政職員にはない発想やスピード感、人脈を見つける能力がすばらしい」（佐竹氏）と、高く評価されている。



今年度10月中旬には、北海道安平町立早来学園を視察（写真：生駒市教育委員会提供）

教員経験を持つ｢伴走支援｣の担当者を採用

第3次教育大綱に掲げる授業改善の実現にあたり、生駒市は現場の教員と直接関わる「伴走者」が必要となった。その役割を担うべく、2025年4月に入庁したのが、元教員の若松俊介氏だ。

若松氏は教職大学院で学校運営や教育行政を学んだ経験も持ち、以前から杉山氏のSNS発信を通じて生駒市の教育改革に関心を持っていた。杉山氏の投稿がきっかけで生駒市の社会人採用を知り、応募したという。

入庁後は市内の学校を訪問する伴走型支援のほか、授業改善に取り組む市内外の教員を対象とした「伴走・越境型研修」を担当。市内の教員約60名、市外の教員約50名を対象にオンライン講座やコミュニティー運営、交流会などを通じた支援を行っている。

市内の学校の支援について、若松氏はこう話す。

「私自身、子ども主体の授業を実践してきた中で多くの失敗経験があるので、先生の悩みに応じて対応策を一緒に考えています。研究主任や管理職の相談にも乗りながら、教育大綱の実現に向けて共に進んでいるところです」（若松氏）



若松俊介（わかまつ・しゅんすけ）／生駒市教育委員会事務局 教育指導課 教育政策室 主幹。大阪府公立小学校、京都教育大学附属桃山小学校を経て、2025年生駒市役所に入庁。市内の学校を訪問する伴走支援（右写真）などを担当（写真：生駒市教育委員会提供）

杉山氏は、若松氏の働きによって「教員が前向きに授業改善に取り組むようになり、雰囲気がガラッと変わった」と手応えを語り、次のように続ける。

「一般的な指導主事が行うような『指導・助言』というよりも、共に悩みながら学校の課題を引き出す若松さんの姿勢は、教員たちから信頼されています。教育大綱に基づき各学校のビジョンを問うところから対話を始め、学校と市教委をつなぐハブの役割も果たしてもらっています。その結果、教育大綱の方向性を共有しながら授業改善に取り組む学校が、着任5カ月で確実に増えてきています」（杉山氏）

プロパー職員を｢バディ｣として配置する理由

しかし、外部人材が公務員の文化に戸惑ったり、受け入れる側が外部人材を警戒したりするなど、外部人材の登用には課題もある。そこで生駒市では、外部人材がスムーズに組織になじめるよう、行政事務に精通したプロパー職員を「バディ」のようなポジションで配置し、協働をサポートしている。



佐竹裕介（さたけ・ゆうすけ）／生駒市教育委員会事務局 教育指導課 教育政策室 主幹。2011年生駒市役所へ新卒入庁。法制執務、シティプロモーション、財政を経て教育委員会事務局に配属（写真：生駒市教育委員会提供）

「高い専門性を持つ外部人材に、事務仕事をどこまで担っていただくかはよく考えなければなりません。受け入れる側としては、お互いの強みを生かして役割分担をし、コミュニケーションを円滑にできる雰囲気や場づくりを意識しています」（佐竹氏）

生駒市は教育大綱を実現する人材確保のため、2026年度には市費での正規教員の採用を予定している。市費での正規教員の採用は神奈川県鎌倉市でも実施されており、外部人材への期待は高い。また今後は、指導主事を育てる形で「伴走型支援者」の内部育成にも取り組むという。

教育ビジョン「Be the Player」を掲げ、子どもが主役の授業やSTEAMプログラムを推進してきた石川県加賀市もまた、外部人材の登用によって教育改革を加速させている。



小林湧（こばやし・ゆう）／加賀市教育委員会事務局 事務局長。民間企業での高校コンサルティング営業、埼玉県公立小学校を経て、2022年4月より加賀市教育委員会地域プロジェクトマネージャーとして教育長を補佐。2025年4月より現職。ほかの自治体のアドバイザー等も務める（写真：加賀市教育委員会提供）

小林湧氏は民間企業の経験もある元教員で、総務省の「地域プロジェクトマネージャー」制度を活用した加賀市の公募に自ら手を挙げ、2022年度に教育長を補佐する役割として入庁した。

同制度は、地方自治体が専門人材を迎える際に1人あたり3年間を上限として特別交付税措置を講じるもので、小林氏は3年が経過した2025年度からは教育委員会事務局長となって引き続き教育改革に従事している。

2022年度より伴走型支援を続ける小林氏は、教員一人ひとりの相談に乗ったり、一緒に授業に入ったりと、各校のニーズに応じた支援を行っている。4000本を超える授業づくりに伴走してきたが、いずれも「アドバイスをするのではなく、教員の主体性を引き出しながら一緒に考える」スタンスを取っているそうだ。

「当初は『正しい型を教えてくれ』という要望も多かったのですが、『先生は何がしたいんでしたっけ？』と問い直す姿勢を大切にしています。教育改革は、0から1を目指すフェーズでは『これをやりたい』という思いが強い人がいたほうがよいですが、1から10を目指すフェーズでは、地域で求められていることを丁寧に聞き出して先生方と一緒に学んでいける人材が求められるように思います」（小林氏）

｢伸ばす授業｣で生徒指導困難校にも変化

同教委の北市康徳氏は、現場の変化について次のように語る。



北市康徳（きたいち・やすのり）／加賀市教育委員会事務局 局次長兼学校指導課 課長。市内中学校で教諭を務め、2024年4月より現職（写真：加賀市教育委員会提供）

「教員の主体性を引き出しながら伴走型支援をする人が学校現場に入ったことで教員たちの気持ちが変わったと感じています。『一人ひとりを伸ばす授業』に変わる中で、子どもたちが学びに向き合うようになった生徒指導困難校もあります」

加賀市では小林氏以外にも、2023年度に教育推進プロジェクトマネージャー2名（伴走型支援担当、学校と外部のコーディネート担当）と教育委員会政策官1名を市費で採用。さらに2025年度にはDX化や校務改善を担当する教育推進プロジェクトサポーター1名も採用した。

北市氏は、外部人材を登用するメリットとして、「毎年の慣例行事などについて、市の職員が見落としがちな違和感を指摘してもらえることの意義は大きい」と話す。

生駒市と加賀市の事例は、外部人材がもたらす専門的な知見や多様な視点が、行政や学校組織を変える原動力になり得ることを物語っている。一方で、人材戦略を考えるうえでは留意が必要な部分もある。

考慮したい｢次のキャリアを見据えた働き方｣

生駒市が2022年度に採用した正職員のうち1名は2024年10月に東京都利島村教育委員会の教育長に転任し、加賀市が2023年度に採用した3名のうち2名は離任している。

生駒市教委の杉山氏も「入庁の時点で生駒市での勤務は6年程度を想定しており、将来的には複数の自治体で教育行政を兼務する働き方を視野に入れています」と話す。生駒市長の小紫氏は「次のキャリアを見据えて生駒市で経験を積むという働き方も歓迎したい」と述べ、副業促進により多様な人材を採用したいとの意欲を見せる。

今回取材した杉山氏、若松氏、小林氏の3名は、共通して多彩なキャリアを有するとともに、「公教育をよりよいものにしたい」という強い思いを語ってくれた。自治体は、山積する教育課題への対応や改革を求められている今、高い志と専門性を持つ人材を確保するためにも、流動性を踏まえた柔軟かつ長期的な人材戦略を立てる必要があると言えそうだ。

（安永 美穂 ： フリーライター）