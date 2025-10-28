大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』に大反響！今夜放送の第2話では文太たちエスパーが箱根で世界を救う

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』の第2話が、10月28日21時からテレビ朝日系で放送される。

■第1話は、世界トレンド1位を獲得！Netflix国内総合ランキングでも第1位に

10月21日放送の第1話は、放送中からSNSが盛り上がり、「想像以上の面白さ」「これだから野木脚本は最高なんだ」「1時間あっという間だった！」という声があふれ、大きな話題となった。

また、ベールに包まれていた文太（大泉）の“触れた相手の心の声が聞こえる”という能力が判明すると「心の声が読めちゃうのも良いことばかりではない」など複雑な心境になる人も。

さらに、「大泉洋劇場だった」「宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記）の破壊力！」「大泉洋と宮崎あおい魅力爆発」「チャラくて豪快なおディーン新境地すぎて惚れた」「信頼しかないキャスト陣」など、豪華キャストの芝居を絶賛する声も多く、Xの世界トレンド1位を獲得するなど大反響を巻き起こした。

また、「四季（宮崎）は何者!?」「1話ラストの伏線回収に驚愕…」「OP映像が鍵になりそう」など考察班も大熱狂し、OP映像の短い映像や英語に隠された意味を解き明かそうと、YouTubeで解説するファンも頻出。

さらに、Netflixでも国内総合ランキングで堂々1位を獲得。今後の展開にも大きな期待が寄せられている。

■第2話で文太たちが挑むミッションは「箱根大作戦」

今夜放送の第2話で、文太（大泉洋）たちが社長の兆（岡田将生）から与えられたのは、「ある画家が目的地に着くのを阻止する」という謎のミッション。

触れた相手の心の声が聞こえるエスパーになった文太は、「ノナマーレ」の同僚・花咲か系エスパー・桜介（ディーン・フジオカ）やレンチン系エスパー・円寂（高畑淳子）、アニマルお願い系エスパー・半蔵（宇野祥平）、そしてなぜだか“仮初の妻”四季（宮崎あおい）まで巻き込んで、箱根・芦ノ湖へと向かう。

画家は何の目的で芦ノ湖に!? そしてエスパーたちは、それぞれの能力を駆使してミッションをクリアすることができるのか。第1話はちらりとしか登場しなかったキャストたちが本格始動する第2話をお見逃しなく。

さらにもうひとつ注目したいのは“仮初の夫婦”として暮らすことになった文太と四季の関係。あくまで業務上の芝居だと思っている文太だが、四季はなぜだか文太を“本当の夫”だと思い込んでいて…。

一方、サラリーマン時代“セクハラをしない”をモットーとしていた文太は、つい四季にも他人行儀な態度を取ってしまう。すると四季が「夫婦なのに！」と不機嫌モードに突入し、文太の混乱は深まるばかり。はたして“人を愛してはいけない”文太と彼を愛する四季の夫婦生活の行方は。

■第2話あらすじ

再就職した会社「ノナマーレ」でカプセルを飲み、“触っている間だけ心の声が聞こえる”ちょっとだけエスパーになった文太（大泉洋）。社長・兆（岡田将生）に課された初ミッションをクリアしたものの、「これが世界を救う？」と腑に落ちない。

さらに、“仮初の夫婦”として共同生活をすることになった妻・四季（宮崎あおい）は、よそよそしい文太に対して、「夫婦なのに！」と不機嫌モード。どうやらお芝居ではなく、なぜか文太を“本当の夫”だと思い込んでいるようで、文太の混乱は深まるばかり…。

翌朝、「ノナマーレ」からあらたなミッションが届く。「ある画家が目的地に着くのを阻止する」という、またしても意味不明な内容に首をかしげる文太だが、ノナマーレの仲間である花咲かエスパー桜介（ディーン・フジオカ）、円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）ら仲間とともに、ミッションを遂行することに。なぜだか四季まで巻き込んで、ちょっとだけエスパーたちは、世界を救うべく箱根大涌谷へ。

画家は目的地で何をしようとしているのか？ はたして文太たちは、エスパーの力を駆使して、彼を止めることができるのか。

■番組情報

テレビ朝日系『ちょっとだけエスパー』第2話

10/28（火）21:00～21:54

出演：大泉洋 宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記） ディーン・フジオカ 宇野祥平／北村匠海／高畑淳子 岡田将生

脚本：野木亜紀子

監督：村尾嘉昭 山内大典

■関連リンク

『ちょっとだけエスパー』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/chottodake_esper/

■【画像】第2話の場面写真