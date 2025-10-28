「大きな穴だ」欧州名門がまさかの不振→“85発”日本人エースの放出を識者が批判「代役を立てなかった…」
10月26日に開催されたスコットランドリーグの第９節で、前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人カルテットが所属する２位のセルティックは首位のハーツと敵地で対戦。大一番に１−３で敗れ、１位との差は８ポイントに開いた。
セルティックのレジェンドOBであるパット・ボナー氏は、今冬に大エースだった古橋亨梧（現バーミンガム）をレンヌに放出したのが、チームの弱体化を招いた要因だったと批判している。
セルティックの専門メディア『67 HAIL HAIL』によれば、英公共放送『BBC』で、解説者のリアム・マクロード氏から、「近年のセルティックの成功を受けて、ファンの反応を批判する人もいるかもしれないが、クラブを公平に批判できるのは、前線を強化していないことだけではないだろうか」と問われたボナー氏はこう返答した。
「ああ、そうだと思うよ。１月にキョウゴを失った時、彼らは（代役を獲得するために）市場に出なかった。出るべきだった」
マクロード氏は「彼らはキョウゴの代役を立てなかったし、彼が去った後にイヘアナチョが入ったものの、まだ大きな穴が残っている」と指摘している。
両者ともセルティックで通算85ゴールを挙げた大エースの穴は、あまりに大きかったと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」
セルティックのレジェンドOBであるパット・ボナー氏は、今冬に大エースだった古橋亨梧（現バーミンガム）をレンヌに放出したのが、チームの弱体化を招いた要因だったと批判している。
「ああ、そうだと思うよ。１月にキョウゴを失った時、彼らは（代役を獲得するために）市場に出なかった。出るべきだった」
マクロード氏は「彼らはキョウゴの代役を立てなかったし、彼が去った後にイヘアナチョが入ったものの、まだ大きな穴が残っている」と指摘している。
両者ともセルティックで通算85ゴールを挙げた大エースの穴は、あまりに大きかったと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」