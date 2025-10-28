2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」が、8月に東京・日本武道館で開催した初のワンマンライブ「Meteorites 1st One Man Live -FIRST 1MPACT-」のディレイビューイングを実施することを27日、発表した。また、26日には、新曲「TENJO TENGE」のミュージックビデオ（MV）をYouTube公式チャンネルで公開した。

デビュー時から目標に掲げて見事に実現させた、グループ結成わずか1年での「2.5次元歌い手グループ史上最速の日本武道館ライブ」。その模様が、再び全国の映画館で放映されることが決まった。12月5、6日に歓声、ハンドクラップ、ペンライトOKの応援上映スタイルで鑑賞できるという。

メンバーたちは「たくさんの声援をありがとう。これからも一緒に歩んでいこう」とコメント。夏の興奮を師走に思い出せるイベントに思いをはせた。

また、新曲「TENJO TENGE」のMVも公開した。歌詞で「天下天下 統一せよ Word is mine」と歌うように、己の道を力強く進む姿と自己肯定感を、和のテイストも混じったサウンドで表現している。関係者は「日本武道館に向けて完成させていた曲『NOROSHI』に続く世界観で制作しました。日本武道館という夢を叶えた彼らの、勝利の宴、次なる新天地・天下統一への強い決意を込めた進化の一曲」と語った。

ディレイビューイングの鑑賞チケットは、11月9日までプレオーダー（抽選）で、一般発売は11月29日からとなっている。