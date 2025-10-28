　28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円安の5万520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万512.32円に対しては7.68円高。出来高は7538枚だった。

　TOPIX先物期近は3325ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIX現物終値比0.05ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50520　　　　　 -70　　　　7538
日経225mini 　　　　　　 50520　　　　　 -70　　　123380
TOPIX先物 　　　　　　　　3325　　　　　-6.5　　　　9517
JPX日経400先物　　　　　 30000　　　　　 -60　　　　 600
グロース指数先物　　　　　 730　　　　　　+0　　　　 167
東証REIT指数先物　　売買不成立

