28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円安の5万520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万512.32円に対しては7.68円高。出来高は7538枚だった。



TOPIX先物期近は3325ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIX現物終値比0.05ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 50520 -70 7538

日経225mini 50520 -70 123380

TOPIX先物 3325 -6.5 9517

JPX日経400先物 30000 -60 600

グロース指数先物 730 +0 167

東証REIT指数先物 売買不成立



