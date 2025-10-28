2.5次元アイドルグループすとぷりのメンバーるぅとが25日に誕生日を迎えて、来年2月28日と3月1日に東京で6年ぶりのワンマンライブ「君と僕の約束 in 国立代々木競技場 第一体育館」（全4公演）を開催することを発表した。また、この日にはバースデーグッズを発売して、誕生日を記念したソロ新曲「君と僕の約束」のミュージックビデオ（MV）も、YouTube公式チャンネルに公開。さらに2ndソロアルバムの発売も発表した。

るぅとは「今年は誕生日に特別なお知らせをさせていただきました。6年前、まだ夢のまた夢だった場所、国立代々木第一体育館でのワンマンライブが、ついに決まりました。いつか立ちたいと夢に見ていた舞台。信じられないくらいうれしいです」とコメント。ずっと応援し続けてくれているファンに向けて「このステージは、僕だけの夢じゃなく、みんなの応援で叶った、大切な君と僕の夢です。今までの感謝を込めて、最高のライブにします！ 受け取ってください」と約束した。

また、すでに2ndソロアルバムの制作に入っていることも明言。常日ごろ、すとぷりの楽曲制作もしているるぅとは「まだ届けたい音が、伝えたい思いがたくさんあって、僕の音楽で、少しでも誰かの心に寄り添えたり、前を向くきっかけになれたらうれしいです」と話した。

3番目の発表となったバースデーグッズでは、四葉のクローバーをシルバーで形どったリングとネックレスを発売。さらに、ワンマンライブのタイトルにもなるソロ新曲「君と僕の約束」のMVも公開して、盛大に記念日を盛り上げた。