昨年のドラフトで育成3位指名されたソフトバンクの大友宗捕手は現在26歳のオールドルーキーだ。毎日取り組んでいる瞑想（めいそう）で、大事な場面で実力を発揮するために重要な集中力をつけている。憧れの存在である城島健司CBOからは日常生活の中にヒントがあると金言を授かり、野球に生かそうと取り組んでいる。支配下に昇格し、1軍の戦力となるべく心技体を磨く日々だ。

大友の日課は昨年1月ごろから始めた瞑想（めいそう）だ。サウナの後に行うことが多く「目をつぶって、呼吸に集中して考えを手放します。できる日もあれば、できない日もあります」。完全にマスターしたわけではないが、毎日の積み重ねで“今に集中する力”を高めている。野球に生かせることも多く、ミスした後の打席など精神的にぶれやすくなる場面でも、打席のその瞬間に集中できるという。「瞑想、大好きです」。ただ、基本ポーズの安楽座（スカアーサナ）は「人がいなかったらやります（笑い）」とまだ少し照れがあるようだ。

入団直後の今年1月後半、球団首脳陣とルーキーによる食事会が開かれた。「打てて守れて肩も強い」と尊敬している城島CBOと対面し、「もっと簡単に考えて野球をやったらいいんじゃないかな」とアドバイスをもらった。加えて「日常の中にヒントが落ちているから、いろいろ見ながら生活するとまた違った視点で野球を見られる。例えば赤ちゃんを抱っこする時には体に近づけるよね。バットも同じように…」と例えを交えながら話してくれたという。虎党だった大友にとって阪神でもプレーした特別な存在の城島CBOからの助言をヒントにして取り組んでいる。

胸囲107センチのがっちりした体格は、努力の結晶だ。体づくりが重要だと考え、フィジカルを強化している。野球人生を長期的な視点で捉えた時に「どうすれば1軍で活躍し続けるところにたどり着けるか、明確に見えていない部分もある」と冷静に分析できているところも大友らしい。しかし決して自信がないわけではなく「持ち味は身体能力の高さ。走攻守、アピールできるところ全てで見せたい」と闘志を燃やしている。一日も早い支配下登録を目指し「1軍での戦力として求められるというところにマインドセットをおいて、ぶれないようにやっていきたい」と力強く話した。 （昼間 里紗）

◇大友 宗（おおとも・そう）1999年（平11）7月23日生まれ、大阪府出身の26歳。京都・鳥羽では甲子園出場なし。帝京大ではプロ志望届を提出するもドラフト指名がなく日本通運へ。中学、高校の教員免許を持っており、専門は保健体育。24年育成ドラフト3位でソフトバンクに入団。1メートル81、86キロ。右投げ右打ち。