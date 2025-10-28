ソフトバンクは27日、板東湧梧投手（29）、浜口遥大投手（30）ら支配下選手6人、育成選手2人と来季の契約を結ばないことを発表した。

すでに発表されている選手と合わせると、これで戦力外は大量20人となった。この日は今季育成から支配下に昇格したばかりの川口、宮崎、2年目の村田も通達を受けた。宮崎、川口、村田、牧原巧に対して球団は育成選手としての再契約を打診したが、もちろん各選手は他球団移籍することもできる。

7月に念願の支配下を勝ち取っていた宮崎は「少し考えさせてほしいと言わせてもらいました。広い視野を持って現役続行を考えたいと思います」とコメント。6月に支配下となり阪神との甲子園での交流戦にも登板した川口は「もう一度（育成から）はい上がろうという気持ちもありますし、他球団からのオファーという選択肢もあるのであれば話を聞いてみたい気持ちもあります」と率直な思いを口にした。

チーム内の激しい競争が選手育成の根幹となっているソフトバンク。ドラフトでは支配下5選手、育成8選手を指名した。リーグ連覇を果たしてもさらなる常勝を目指し、思い切った入れ替えに踏み切った格好となった。