ソフトバンクからドラフト1位指名を受けたスタンフォード大の佐々木麟太郎選手(20)について、佐々木選手をマネジメントするナイスガイ・パートナーズ社が27日、現状説明のため会見を行いました。

今回のドラフト会議ではDeNAとソフトバンクが1位指名し、ソフトバンクがクジで交渉権をつかみました。

担当者は「指名してくださった2球団にはすごく感謝をしています。これまでに来てくださっていた球団の方々にもすごく感謝をしております。高い評価をいただいていたのですごく励みになっていました」と本人の思いを語りました。

佐々木選手は花巻東高校で高校通算140本の記録をつくり、昨年の卒業後にスタンフォード大学へ進学。

注目される今後ですが、来年5月まで行われるリーグ戦までスタンフォード大でプレー。ソフトバンクとの交渉はその後に行われるMLBドラフト後になる見込みと明かしています。

進路については「MLBが夢としてあるが、色んな選択肢を考え長期的な視野を持って将来を考えていく」と説明。本人としても最終的には大学を卒業したいとの意思を持っているといいます。

またソフトバンクとは、28日に花巻東高で監督を務める佐々木選手の父のもとへ行き、今後は渡米し本人の元へ訪れる予定とのことも明かされています。