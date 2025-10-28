　マスカレードボール

　「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）

　３歳世代トップクラスの参戦でヒートアップする秋の盾。若き挑戦者が台頭するのか、それとも古馬がねじ伏せるのか−。データ班が導き出した答えは前者。近７年で５勝と無双状態のルメールを鞍上に確保したダービー２着馬マスカレードボールが、念願のＧ１タイトル獲得へ突き進む。

　▼傾向（過去１０年）

　ジャパンＣ−有馬記念へと続く秋の古馬王道Ｇ１ロード初戦。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈７・１・０・２〉

　２番人気〈２・１・２・５〉

　３番人気〈１・１・１・７〉

　４番人気〈０・１・１・８〉

　５番人気〈０・１・０・９〉

　１番人気の信頼度はかなり高く、勝ち馬全頭が３番人気以内。近年は平穏傾向となっている。

　▼ステップ　　　　　

　宝塚記念〈３・２・２・１２〉

　安田記念〈２・２・１・３〉

　ダービー〈２・０・１・２〉

　札幌記念〈１・２・１・１７〉

京都大賞典〈１・０・０・１０〉

オールカマ〈１・０・０・１５〉

　毎日王冠〈０・１・５・３３〉

　勝ち馬７頭が春Ｇ１からの直行組。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬９頭が３着以内。また、同じく９頭が１番人気に支持されていた。

　▼性齢　　　　　　　

　　３歳馬〈２・０・１・７〉

　　４歳馬〈３・７・５・３４〉

　　５歳馬〈５・３・４・３５〉

　　６歳馬〈０・０・０・２６〉

　７歳以上〈０・０・０・１６〉

　６歳以上馬は苦戦。牝馬は〈２・０・３・１０〉とまずまず。

　▼所属　　　　　　　

　　美　浦〈７・３・５・４１〉

　　栗　東〈３・７・５・７７〉

　勝利数、勝率ともに美浦所属馬が優勢。

　▼実績　　　　　　　

　勝ち馬９頭にＧ１での勝利経験があった。

　▼コース実績　　　　

　勝ち馬９頭に東京芝での重賞勝ちがあった。

　▼決め手　　　　　　

　　逃　げ〈０・１・３・６〉

　　先　行〈５・２・１・３１〉

　　差　し〈４・５・２・４４〉

　　追　込〈１・２・４・３７〉

　勝ち馬９頭が前走の４角を６番手以降で通過かつ、メンバー３位以内の上がりをマークしていた。

　▼注目馬　減点２のソールオリエンス、タスティエーラ、マスカレードボールの３頭がトップで並んだが、当欄では近７年で５勝を挙げるルメールを鞍上に迎えたマスカレードボールをイチ推しだ。（記録室）