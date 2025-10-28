「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）

３歳世代トップクラスの参戦でヒートアップする秋の盾。若き挑戦者が台頭するのか、それとも古馬がねじ伏せるのか−。データ班が導き出した答えは前者。近７年で５勝と無双状態のルメールを鞍上に確保したダービー２着馬マスカレードボールが、念願のＧ１タイトル獲得へ突き進む。

▼傾向（過去１０年）

ジャパンＣ−有馬記念へと続く秋の古馬王道Ｇ１ロード初戦。

▼人気

１番人気〈７・１・０・２〉

２番人気〈２・１・２・５〉

３番人気〈１・１・１・７〉

４番人気〈０・１・１・８〉

５番人気〈０・１・０・９〉

１番人気の信頼度はかなり高く、勝ち馬全頭が３番人気以内。近年は平穏傾向となっている。

▼ステップ

宝塚記念〈３・２・２・１２〉

安田記念〈２・２・１・３〉

ダービー〈２・０・１・２〉

札幌記念〈１・２・１・１７〉

京都大賞典〈１・０・０・１０〉

オールカマ〈１・０・０・１５〉

毎日王冠〈０・１・５・３３〉

勝ち馬７頭が春Ｇ１からの直行組。

▼前走内容

勝ち馬９頭が３着以内。また、同じく９頭が１番人気に支持されていた。

▼性齢

３歳馬〈２・０・１・７〉

４歳馬〈３・７・５・３４〉

５歳馬〈５・３・４・３５〉

６歳馬〈０・０・０・２６〉

７歳以上〈０・０・０・１６〉

６歳以上馬は苦戦。牝馬は〈２・０・３・１０〉とまずまず。

▼所属

美 浦〈７・３・５・４１〉

栗 東〈３・７・５・７７〉

勝利数、勝率ともに美浦所属馬が優勢。

▼実績

勝ち馬９頭にＧ１での勝利経験があった。

▼コース実績

勝ち馬９頭に東京芝での重賞勝ちがあった。

▼決め手

逃 げ〈０・１・３・６〉

先 行〈５・２・１・３１〉

差 し〈４・５・２・４４〉

追 込〈１・２・４・３７〉

勝ち馬９頭が前走の４角を６番手以降で通過かつ、メンバー３位以内の上がりをマークしていた。

▼注目馬 減点２のソールオリエンス、タスティエーラ、マスカレードボールの３頭がトップで並んだが、当欄では近７年で５勝を挙げるルメールを鞍上に迎えたマスカレードボールをイチ推しだ。（記録室）