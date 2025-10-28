【天皇賞】マスカレードボール 古馬一蹴！３歳世代トップクラスの参戦 無双ルメール施し万全
「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）
３歳世代トップクラスの参戦でヒートアップする秋の盾。若き挑戦者が台頭するのか、それとも古馬がねじ伏せるのか−。データ班が導き出した答えは前者。近７年で５勝と無双状態のルメールを鞍上に確保したダービー２着馬マスカレードボールが、念願のＧ１タイトル獲得へ突き進む。
▼傾向（過去１０年）
ジャパンＣ−有馬記念へと続く秋の古馬王道Ｇ１ロード初戦。
▼人気
１番人気〈７・１・０・２〉
２番人気〈２・１・２・５〉
３番人気〈１・１・１・７〉
４番人気〈０・１・１・８〉
５番人気〈０・１・０・９〉
１番人気の信頼度はかなり高く、勝ち馬全頭が３番人気以内。近年は平穏傾向となっている。
▼ステップ
宝塚記念〈３・２・２・１２〉
安田記念〈２・２・１・３〉
ダービー〈２・０・１・２〉
札幌記念〈１・２・１・１７〉
京都大賞典〈１・０・０・１０〉
オールカマ〈１・０・０・１５〉
毎日王冠〈０・１・５・３３〉
勝ち馬７頭が春Ｇ１からの直行組。
▼前走内容
勝ち馬９頭が３着以内。また、同じく９頭が１番人気に支持されていた。
▼性齢
３歳馬〈２・０・１・７〉
４歳馬〈３・７・５・３４〉
５歳馬〈５・３・４・３５〉
６歳馬〈０・０・０・２６〉
７歳以上〈０・０・０・１６〉
６歳以上馬は苦戦。牝馬は〈２・０・３・１０〉とまずまず。
▼所属
美 浦〈７・３・５・４１〉
栗 東〈３・７・５・７７〉
勝利数、勝率ともに美浦所属馬が優勢。
▼実績
勝ち馬９頭にＧ１での勝利経験があった。
▼コース実績
勝ち馬９頭に東京芝での重賞勝ちがあった。
▼決め手
逃 げ〈０・１・３・６〉
先 行〈５・２・１・３１〉
差 し〈４・５・２・４４〉
追 込〈１・２・４・３７〉
勝ち馬９頭が前走の４角を６番手以降で通過かつ、メンバー３位以内の上がりをマークしていた。
▼注目馬 減点２のソールオリエンス、タスティエーラ、マスカレードボールの３頭がトップで並んだが、当欄では近７年で５勝を挙げるルメールを鞍上に迎えたマスカレードボールをイチ推しだ。（記録室）