プロ野球草創期の名投手・故沢村栄治氏を記念し、最も活躍した先発完投型の投手を表彰する「沢村賞」の選考委員会（堀内恒夫委員長）が27日、都内で開かれ、日本ハム・伊藤大海投手（28）が全会一致で選出された。5年目での初受賞で日本ハムでは07年のダルビッシュ有投手（39＝現パドレス）以来18年ぶり2人目。また、投手の分業化などに伴い7項目ある選考基準のうち完投、投球回の2項目を来年から見直すことも発表された。

入団当初から憧れ続けた「球界No・1投手」の称号。プロで年数を重ねるたびにその重みを知り、伊藤は人前で口にするのもためらう時もあった。ただ、諦めなかった。苦節5年、ついに先発投手として最高の栄誉である「沢村賞」を手にした。

「ピッチャーとして憧れていた賞であり、目標にしてきた賞ですので、選んでいただき本当に光栄です。一シーズン投げてきたことを評価していただき、心からうれしく思います」

27試合で14勝8敗、防御率2・52、195奪三振の成績を残し、最多勝と最多奪三振のタイトルを獲得した。選考基準の奪三振、登板数、勝率の3項目をクリアした上で投球回の196回2/3、6完投と5部門で両リーグトップの数字を残したことが評価され、「チームの勝利を目指して必死に投げたことが、今年の結果につながった」と振り返った。

新庄監督の後押しもあった。今春キャンプ直前に「先発投手は完投、新しいマウンドに立ったら最後まで投げ抜くこと」と厳命された。先発とリリーフが分業制となった現代野球。数年前まで6回2失点で上々だった伊藤も「それでは満足できない頭と体になっちゃった。今は7回2失点で悔しい」と既成概念を打ち破り、「先発完投」を目指す原点を取り戻して初受賞につながった。5年ぶりの「該当者なし」だった昨年を経て2年ぶりの受賞者として輝いた。

尊敬するダルビッシュは沢村賞をステップに海を渡った。侍ジャパンでは21年東京五輪、23年WBCで優勝に貢献し、米球界からの注目度も高い。ただ、かねて大リーグへの思いについて「ダルビッシュさんや大谷さんは優勝してからメジャー挑戦している。僕もそういう思いはありますし、新庄監督に恩を返したい」と口にしていた。

今季は2年連続2位でCSファイナルSでもソフトバンクに競り負けた。悲願のリーグ優勝へ、来季は最高峰の栄誉を引っ提げて雪辱に挑む。（清藤 駿太）

▽沢村賞 プロ野球史上初の無安打無得点試合を達成した伝説の大投手、沢村栄治（巨人）を記念して1リーグ時代の1947年に制定。シーズンで最も優れた先発完投型の投手に贈られる賞で、2リーグ分立の50年からはセ・リーグの所属投手だけが選考対象となり、89年から両リーグに拡大。選考基準は＜1＞15勝以上＜2＞150奪三振以上＜3＞10以上の完投試合数＜4＞防御率2・50以下＜5＞200投球回以上＜6＞登板25試合以上＜7＞6割以上の勝率の7項目。日本版クオリティースタート（7回以上、自責点3以下）の回数なども考慮される。