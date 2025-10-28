「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）

秋の古馬３冠ロード第１弾。経験値で勝る歴戦の古馬に、イキのいい３歳馬が挑戦状を叩き付ける。古馬の大将格は宝塚記念を圧巻の逃走劇で制したメイショウタバル。４歳春の海外遠征を機に大きく成長した“元やんちゃボーイ”が堂々と迎え撃つ。対する３歳勢では皐月賞馬ミュージアムマイルが筆頭。始動戦Ｖの勢いに乗って古馬の牙城を崩しにかかる。

きっかけをつかんだ個性派逃げ馬が歴史を塗り替える。宝塚記念を逃げ切ってＧ１初制覇を決めたメイショウタバルが、次に狙うのは秋盾でのＧ１連勝。距離が二千に変更された１９８４年以降、逃げ切りは８７年ニッポーテイオーだけ（９１年プレクラスニーは繰り上がり１着）。逃げ馬にとっては鬼門のレースだが、今の充実ぶりなら３８年ぶりの快挙を成し遂げても不思議ではない。

その裏付けが精神的な成長だ。かつては気性の難しさからレース内容にもムラがあったが、今春のドバイ遠征で大きく成長。帰国初戦の宝塚記念では絶妙なラップを刻んで後続を完封した。上籠助手は「海外でそこ（精神面）が変化したのは間違いない」と強調。「今回も周囲から、そんな馬だったっけ？って言われるぐらいどっしりしている。運動でも一歩一歩がしっかり地に足が着いている感じ」と充実ぶりに手応えをにじませる。

中間は１７日に栗東ＣＷで６Ｆ７６秒２−３５秒７−１１秒９、１週前の２３日には同７８秒３−３５秒６−１１秒４と２週続けて猛時計をマーク。同助手は「馬場の真ん中を通っているから時計は出る」と前置きしつつも、「息遣いはいいし、動きもパワーアップした感じ。体に幅が出て精神的にも大人になっている。まだ成長しそうな感じもするけどね」と頼もしそうにした。

今回は４カ月半ぶりの直行だが「神戸新聞杯も宝塚記念も休み明け。一戦一戦しっかり走るから、休み明けが一番だと思う。あとはジョッキーに任すだけ」と力を込める。鞍上の武豊は８９年スーパークリークをはじめ、１７年キタサンブラック、２４年ドウデュースなど驚異の秋盾Ｖ７。“盾男”に導かれるゴールドシップ産駒が、春のグランプリで見せた完璧な逃走劇を秋の府中で再現。若き挑戦者たちを返り討ちにする。