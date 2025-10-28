冷めたごはんは「レジスタントスターチ」が増えてカロリーもちょっぴりオフ！メリットとお弁当のごはんをおいしく炊くコツ

私たちがほとんど毎日食べているお米。けれど、生活の中に当たり前にあるものだからこそ、実は知らないことも多いもの。おいしい炊き方や上手な保存方法など、知っているようで知らない話を、お米に魅了されて新聞記者から米農家に転身し、現在は「お米ライター」として活躍する柏木智帆さんが綴る。



文・写真＝柏木智帆

吸水が足りないと硬くなりやすい

猛暑の夏が過ぎ、行楽シーズンがやってきました。お弁当やおむすびを持って紅葉を見に出かけたり、ピクニックを楽しんだりと、屋外ランチが楽しい季節です。学校や会社にお弁当やおむすびを持参している人も、たまにはオフィスや部屋から外に出て食べてみてはいかがでしょうか。

今回は、お弁当やおむすびに使うごはんを炊くコツや、ごはんが冷めた状態で食べるお弁当やおむすびのメリットについてお伝えします。

お米は炊飯前にしっかり吸水させることが大切ですが、お弁当やおむすびなど冷めてから食べる前提の場合は、よりしっかりと吸水させる必要があります。吸水が足りないと、特に冷めたときに硬くなりやすくなってしまうのです。冷蔵庫の中で6時間以上吸水させるといいでしょう。

温かいごはんに比べると、冷めたごはんは“カロリーオフ”になると言われています。

その理由は、冷めたごはんには「レジスタントスターチ」が比較的多く含まれているから。レジスタントスターチは「体内で消化されないでんぷん」のことで、「難消化性でんぷん」とも呼ばれます。

かつてでんぷんはすべて小腸で消化されるものと考えられてきましたが、このレジスタントスターチは消化されずに大腸まで運ばれることが明らかになっています。このでんぷんが大腸に届く割合は食物繊維よりも高いそうです。そのため、たくさん食べても同量の温かいごはんに比べて実際の摂取カロリーは少し減ると言われています。

さらに、レジスタントスターチは、腸内細菌のエサになって有用菌を増やすなど食物繊維と同じような働きをするため、ある論文によると、便通改善効果や血糖値抑制作用、血液中コレステロールの低下、中性脂肪の低下、大腸がんリスクの軽減など、食物繊維と同じような生理機能があるそうです。つまり、便秘になりにくく、太りにくく、内臓脂肪もつきにくくなるというわけです。

私は医療者ではないので、血糖値やコレステロールなどの影響については詳しくありませんが、ごはんをしっかりと食べている人は便通に悩みを抱えていないという実感はあります。

レジスタントスターチは、ごはんが冷めてでんぷんが老化していくことで増えるため、おむすびやお弁当など冷めてから食べるごはんはぜひ普段よりも多めに食べてください（笑）。

ごはんが“太りにくい”理由

そもそも、ごはん（お米）は太りにくいと言えます。日本のお米はしっとりとして程よい粘りがあり、水だけで調理することができるクリーンなエネルギーです。また、塩味や旨みのあるおかずなどあっさりとした和食の献立は、ごはん抜きには成り立ちません。

お米を中心とした日本の和食は世界的に見てもヘルシーです。特に日本人は唾液に含まれるでんぷん分解酵素「アミラーゼ遺伝子」が多いため、「ごはん多めでおかず少し」といったスタイルが体質に合っていると言われています。

また、お米は粒のまま食べる「粒食」なので、パンや麺などの粉食よりも消化に時間がかかり、食後の血糖値の上昇も緩やかだと言われています。ごはんは水分が多く食後におなかの充実感もあって腹持ちがいい主食ですから、しっかりとごはんを食べておけば間食に手が伸びず、結果として太りにくいと言えるでしょう。

味噌汁はごはんの栄養を補う存在

さらに、お米の炭水化物は脂質に比べてエネルギーとして消化されやすいほか、炭水化物（糖質）のほかに、タンパク質やミネラル、ビタミン、カルシウム、食物繊維など、栄養バランスに優れています。

ただし、お米には「リジン」と呼ばれるアミノ酸が不足しているため、リジンを含む大豆を使った味噌汁を一緒に飲むと、理にかなった組み合わせになります。ぜひスープジャーも活用するなど、味噌汁もセットでお弁当やおむすびを楽しんでみてはいかがでしょうか。

柏木智帆（かしわぎ・ちほ）

米・食味鑑定士、ごはんソムリエ、お米ライター。