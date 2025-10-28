ＧＨＣ女子王者の彩羽匠（３２）が、マリーゴールドの岩谷麻優（３２）とＷＷＥスーパースターのイヨ・スカイを超える激闘の実現を誓った。

彩羽は２７日のノア「ＭＯＮＤＡＹ ＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」新木場大会で、世羅りさをランニングスリーで下し、Ｖ４に成功。試合後に電撃登場した岩谷からベルトを叩かれ、挑戦表明めいたアピールを受けた。

彩羽は「このベルトと自分を指さしていったってことは、まあそういうことでしょう。自分はそう捉えています。自分はいつでも、ＧＨＣ女子チャンピオンとして何でも受けて立ちます」とタイトル戦へ前向きな姿勢を示した。

岩谷は前日の２６日にマリーゴールド・両国国技館大会で、イヨとの歴史的な激闘を終えたばかり。この大会を観客として見た彩羽は「スターダム時代の思い出に浸ってしまいました」と素直な気持ちを告白。その上で、この日の岩谷の登場で目が覚めたという。「マリーゴールドとの対抗戦の決着もついてないし、『自分はこの人とリングの対角にいるべきなんだ』って我に返りましたね」と拳を握りしめた。

仮に岩谷とのタイトル戦が来年１月から始まるＭＭ次期シリーズで実現すれば、約６年ぶりの一騎打ちとなる。「ただ勝つだけじゃなく、ベストマッチと言われる試合を見せたい」と語る彩羽に、イヨ戦を上回る自信を問うと「超えますよ」と即答した。

彩羽は「日本で頑張っているものを、すべてＷＷＥに持っていかれたら嫌じゃないですか？」と力説。「確かにイヨさんも麻優さんもすごかった。でも、あの戦いを見せられて『あの人たちすごいなあ』で終わってたら、そこまでのレスラーだと思う。日本でそれを超えるプロレスを見せて、世界の人たちにすごいなって思わせたい」と対抗心を燃やす。

彩羽の執念は果たして結実するか。