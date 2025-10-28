米メディアが脚光

米大リーグ・ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われるブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨む。球場にはある変化が施され、米メディアが脚光を当てると「一生物」「いつか観たい」と反響が寄せられた。

敵地での2連戦で1勝1敗としたドジャース。本拠地スタジアムの一角には見慣れぬプレートが飾られた。ドジャース専門メディア「Dodgers Beat」公式Xは「469FT」の文字が記された実際の写真を公開。大谷翔平の超特大弾を称えたものだ。

大谷は17日（同18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦で、打者として3本塁打を放ち、投手としても7回途中まで無失点の活躍でチームを5-1の勝利に導いた。この試合で放った2本目の本塁打が469フィート（約143メートル）の特大弾だった。

プレートは右翼パビリオン裏の階段付近に取り付けられた。青いダイヤモンド形のデザインで、中央に大きく「469 FT」と飛距離が記され、下部に「LOS ANGELES DODGERS SHOHEI OHTANI」「October 17, 2025」と日付入り。星のマークがアクセントとなり、歴史的な一撃を称える粋な演出となっている。

これまでと異なる本拠地の光景に日本人ファンも反応。X上には様々な反応が寄せられていた。

「特大本塁打のプレートだ」

「場外の記録が設置されたプレート 新たな記念撮影スポット」

「大谷の469ft看板設置。さすが仕事早い」

「大谷さんがかっ飛ばしたホームランのプレートが設置された」

「一生物や いつか観にいきたい」

「仕事が早い」

大谷はポストシーズンで打者として49打数11安打、打率.224、6本塁打、11打点。投手としては2試合に登板し2勝0敗、防御率2.25、19奪三振を記録している。このNLCS第4戦では史上初となる先発登板で3本塁打を達成し、シリーズMVPに輝いた。



（THE ANSWER編集部）