コンビニで女性用トイレから男性店員が出てきて→手も洗わずレジ対応…不衛生な光景に驚愕した女性

多くのコンビニ店員は、もちろん衛生管理を徹底して業務にあたっているだろう。しかし、一人の店員が不衛生な行動をすれば、店全体への不信感を招くことになる。投稿を寄せた50代女性は、自宅近くのコンビニに寄った際、ある店員の衝撃的な光景を目にした。

女性がトイレを借りようとしたところ、「共用と女性専用」の二つのうち、「共用」のみが空いていた。しかし当時は「朝の一番忙しい時間帯」であり、他の客を想定して「女性専用」が空くのを待つことにした。するとしばらくしてドアが開いたのだが……。

「出てきたのは、スッキリした顔をした男性店員。それも50代くらい」

店員は、トイレ掃除をしていたわけでもなかったようだ。（文：湊真智人）

店員の衛生観念にドン引き「二度と行かないようにしています」

まさかの使用者に驚きつつも、女性は「女性専用を借りても良いでしょうか？」と律儀に声を掛けた。すると店員は「どうぞ」と一言。しかしその後の挙動を女性は見逃さなかった。

「手洗いもせず、出て行った」

衛生観念の低さに呆れた女性。しかしトイレのドアを開けた先で、さらなる不快感が押し寄せた。

「掃除した気配もなく、あの悪臭の後、便座をまずアルコールで拭き、手摺りなど触った感のあるところを全部拭き、何回か流してから用を足しました」

不特定多数の人が使うとはいえ、見知らぬ異性の使用直後では抵抗感が高まるのも無理はない。こうして思わぬ清掃を強いられた女性だが、悲劇はまだ終わりではなかった。なんと会計時に、この男性店員に当たってしまったのだ。

「前のお客さんのカップコーヒーの紙コップを素手で直接触って渡していました」

手を洗っていないのを知っている女性にとっては、耐えがたい光景だ。しかも後ろに並ぶ女性も同様の目に遭ったことだろう。こうして散々な思いをした女性は、

「二度とその時間帯には行かないようにしています」

と投稿を結んでいる。

