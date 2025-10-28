“お酒を飲まない人”にとって割り勘は「大損です！」 飲み会後に運転手もさせられる女性が不満爆発

お酒を飲まない人もいる飲み会で、悩ましいのが会計だ。「割り勘」は不公平に感じられることも少なくないようで……。

投稿を寄せた九州の50代女性（事務・管理）は、「アルコールアレルギーがあるため、全く飲めません」という。

「それなのに均等に割り勘するのは大損です！しかも車も出すしその分ガソリンも使う。そこに気を遣ってくれない人とは一緒に行きたくないです」

飲めないだけでなく、他の参加者のために運転手まで引き受けているのだから、不満が募るのも無理はない。（文：天音琴葉）

飲まない人は1000円引き、多めに食べる…という人たちも

この女性は「駐車場代とか飲み代とかをスマートに出してくれる人はカッコいいなと思います」と付け加えたように、飲まない人に対しての配慮はあるほうがいいだろう。

同様に、北海道の50代男性（医療・福祉・介護／年収700万円）も、飲まない人への配慮が必要だと主張する。

「お酒の方が価格が高いのと、飲み放題を選択した場合も飲まない人もアルコールの飲み放題価格に統一されてしまうので、ちょっと不公平感があると思う」

そのため、「いつも飲まない人は割り勘時に端数や1000円程度ですが安くして貰うようにしています」と、自身が幹事をする際などには調整しているようだ。

一方、若い頃は不公平だと感じていたものの、今は考え方が変わったという人もいる。広島県の60代女性（事務・管理）は「私も下戸で、若い時は割り勘が不公平に思いました」と当時を振り返る。ところが、数々の飲み会を経て、自分なりに折り合いをつけてきたようだ。

「その分お料理を沢山食べたりしてました。損をしていると思い細かく計算して支払うのも気分が悪くなるし、自分が納得できる参加の仕方を探すのも楽しいと思います」

確かに、飲み会の楽しみ方は飲むことだけではない。料理に舌鼓を打ったり、気の置けない仲間と話したり……それらをひっくるめて楽しかったと思えたなら、下戸でも損したとは思わないのではないだろうか。

※キャリコネニュースでは「お酒を飲まないのに『割り勘』はあり？なし？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/OP83RR0N