巨人のライバルだった名選手の連続インタビュー「巨人が恐れた男たち」。第１０回は元大洋の遠藤一彦さん（７０）だ。低迷期の大洋を支えた大エースは、巨人戦通算２１勝。同年代の巨人・江川卓をライバルと見定め、その投げ合いはファンを熱くさせた。巨人最強の助っ人・クロマティとの因縁から、アキレスけん断裂の大けがからのカムバックまで、「喜怒哀楽」の記憶をたどった。（取材・構成＝太田 倫）

巨人戦で投げるのは、福島で暮らす親への手紙代わりでもあった。巨人戦なら故郷でもテレビ中継があるからね。画面を通して元気な姿を見せるというのが、自分の中の目標でもあった。

プロ１５年のキャリアの中でターニングポイントのひとつになった巨人戦がある。５年目の１９８２年９月２１日、横浜スタジアム。２失点、１３奪三振の完投勝利を挙げた。江川卓【注１】という素晴らしいピッチャーとの投げ合いで、初めて勝てた。そこで得た自信は、翌年の最多勝（１８勝）、沢村賞へとつながった。

江川とは１９５５年生まれの同い年で同郷でもある。彼が栃木の作新学院で怪物と騒がれ、完全試合を達成して新聞で大きな見出しになっていたのは記憶している。初めて生で見たのは、東海大３年のときに出場した１９７６年の全日本大学野球選手権の開会式。当時法大の江川に抱いた正直な感想は「でっかい体してんだなあ…」。お尻なんて私の２倍くらいあった。

本格的に江川を投手として、ライバルとして意識したのは、プロに入ってからだ。彼は私から１年遅れでプロに入ってきて、２、３年目（８０、８１年）と連続で最多勝のタイトルを取った。やっぱりすごいな、と思うようになった。

当時は、我々より上の年代の、各球団の大エースと呼ばれる方たちが、ちょうどピークを過ぎた頃だった。大洋なら平松政次さん、巨人なら堀内恒夫さん、ヤクルトは松岡弘さん、中日は星野仙一さん…。そういう人たちの球と比べても、江川のボールは違った。ベンチから見ても球がホップしているように感じたから。

江川とは通算１１回先発で対決して５勝４敗。彼との投げ合いは楽しかった。申し訳ないけれど、西本聖や定岡正二らとは比べ物にならない。別格だった。アイツがいいピッチングするんなら、オレだっていいピッチングをしようという気持ちで頑張れた。気を抜ける瞬間はなかった。自分の秘めた力が引き出されていく感覚があった。

率直に言うなら、ピッチャーとして恋い焦がれてしまう存在だった。あんなピッチャーになれたらいいな、あんなボール放りたいなあ…と、そんな目で見ていた。

【注１】福島・いわき市生まれの昭和を代表する剛腕投手。法大４年時の７７年、クラウンライター（現西武）からの１位指名を拒否して米国に留学し、７８年に「空白の一日」の大騒動なども経て巨人入団。８７年に引退するまで９年間で１３５勝７２敗、防御率３・０２。１８３センチ、９０キロ。

◆遠藤 一彦（えんどう・かずひこ）１９５５年４月１９日、福島・西白河郡生まれ。７０歳。学法石川から東海大を経て、７７年ドラフト３位で大洋入団。８２年から６年連続２ケタ勝利。８３年は１８勝、１６完投、１８６奪三振（いずれもリーグ最多）で沢村賞。８４年も最多勝。９２年１０月７日の巨人戦（横浜）を最後に引退。通算４６０試合１３４勝１２８敗５８セーブ、防御率３．４９。引退後は横浜で投手コーチを務めた。１８４センチ７２キロ。右投右打。