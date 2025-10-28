「第１０回澄和Ｆｕｔｕｒｉｓｔ（とわフューチャリスト）賞」の表彰式が２７日、東京・千代田区の東京會舘で行われ、小説家の浅田次郎さん（７３）らが出席した。

一般財団法人澄和が主催する同賞は、「非戦・平和関連」「環境保護」「社会貢献」をテーマに活動を続けてきた個人や団体を表彰するもの。これまでに俳優の吉永小百合、黒柳徹子、歌手のＭＩＳＩＡ、シドニー五輪女子マラソン金メダリストの高橋尚子さん、漫画家の高橋陽一さんらが受賞した。

「幅広いジャンルで心を揺さぶる人間ドラマを書き続ける一方、戦争文学への取り組みを使命とし、ペンの力で平和を希求している」ことが評価された浅田さんは「私たち世代が書くべきもの、という多少の使命感を持って戦争小説を書いているつもり」とスピーチ。「戦争を全く知らない私は、これを語り継ごうなどという気持ちはなく、できるだけ正確に書こうと考えているだけ。このようなご評価を頂いて大変うれしく思います」と謝辞を述べた。

反戦や脱原発をテーマにした作品でも知られる現代美術家の奈良美智さん（６５）と、故・丸木位里、俊夫妻が原爆投下直後の広島を描いた「原爆の図」を５８年にわたって展示している丸木美術館も受賞。それぞれに表彰状と副賞の１００万円が授与された。

「１週間前に（鹿児島の）知覧特攻平和会館を訪ね、平和こそ何より優先すべきという思いがさらに強くなりました」と同財団の村石久二理事長。東日本大震災でのボランティア活動を機に被災した人々に寄り添い、その記憶を後世に残す活動に取り組んでいるアーティストの瀬尾夏美さん（３７）には「Ｎｅｘｔ Ｆｕｔｕｒｉｓｔ奨励賞」が贈られた。