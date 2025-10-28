復帰を目指す長嶋茂雄さん（享年８９）の姿を撮影したのが関口俊明カメラマン。リハビリを超える過酷な“トレーニング”に励む様子に驚き、胸を打たれた。

ひょっとして復活するのではないか。そう思ってしまうほどのバイタリティーに圧倒された。

２００９年秋、都内でリハビリを続ける長嶋さんを取材した。脳こうそくで倒れて５年、公の場でも元気な姿を見せ始めていたものの、リハビリを公開するのは極めて珍しい。デスクとして指導する立場だったが、監督時代から長く取材し、関係者とも顔見知りということから、久しぶりに撮影することになった。

長嶋さんと親しい記者と２人で、入り口と思われる場所で待っていたところ、背後から突然「はい、おはよう。どうしたの？」とミスターが現れた。病気の前と変わらない、予想外の行動だった。

驚くのは早かった。スタッフに支えられながらの歩行訓練では、歩数を数えながら「１０！、２０！」と１０回ごとに力のある声を挙げる。数セットを終えると、今度は負荷をかけたマシンを使ったトレーニング。ジムで使うような器具で、我々でも簡単に続けられそうにない重さをクリアする姿は、リハビリでなく筋トレだった。正直、ここまで元気だとは思っていなかったので、スポーツマンは違うな…と感心した。

「走ること、それが最後の目標よ。だからランニングができるまで、毎日の散歩とリハビリは続けるって決めている」と長嶋さんは明かした。トレーニング中は集中していたため言葉は交わせなかったが、ユニホーム時代と変わらず、どこから撮影されているかを常に意識し、力の入れどころなど、こちらに気を使っている様子が伝わってきた。

思い返せばシーズン中も、復活した３番の背番号を披露した２０００年の宮崎キャンプも、そうだった。どうすればドラマチックに見えるかを自ら演出する、映画監督のようだ。変わらない姿に安心した。

◆関口 俊明（せきぐち・としあき）１９８７年入社。巨人やバルセロナ五輪を取材、東北支局長などを経て月刊ジャイアンツ編集に携わる。４月にＮＰＢ取材が２０００試合を超えた。