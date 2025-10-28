シーズンで最も活躍した先発投手に贈られる「沢村賞」の選考委員会（堀内恒夫委員長＝元巨人）が２７日、都内で開かれ、全会一致で日本ハム・伊藤大海投手（２８）の受賞が決まった。球団では０７年のダルビッシュ有（現パドレス）以来、１８年ぶり２人目。また、堀内委員長は会見で、来季から選考基準７項目のうち完投数を１０から８、投球回を２００から１８０に変更すると発表した。

日本ハムの絶対的エースに新たな勲章が加わった。伊藤が、球団では０７年ダルビッシュ以来１８年ぶり２人目、北海道出身選手では初の沢村賞に全会一致で選ばれた。「ピッチャーとして憧れていた賞であり、目標にしてきた賞。選んでいただき本当に光栄です」。１月の自主トレで、「去年表彰がなかったタイトルが欲しい」と目標に掲げた栄冠を宣言通り手にした。

５年目の今季は、開幕からローテを一度も外れず２７試合に先発。１４勝で２年連続の最多勝、１９５奪三振で最多奪三振の２冠に輝いた。選考基準を満たしたのは、先発数、勝率、奪三振の３項目だけだが、投球回は２位の今井（西武）に２０イニング以上の差をつける１９６回２／３。５回未満で降板した試合は一度もなく、６完投とともに１２球団トップの数字を残した。

新庄監督が掲げた「完投至上主義」が栄誉を後押しした。指揮官は今季、「新しいマウンドに立ったら最後まで投げる。そういうプロ野球に戻ってほしい」と完投増に力を入れた。チーム完投数は１２球団独走の２３。先頭に立ったのが、「中６日だったら１２０球、１３０球投げても大して問題ない。任せてもらったゲームは最後まで投げ切る」という鉄腕エースだった。堀内選考委員長は「新庄監督、ただもんではない。非常に原点回帰。新庄監督の考え方に賛同して、沢村賞に関してはありがとうと思っている」と大絶賛した。

伊藤の次なるターゲットは３月のＷＢＣ。１１月１５、１６日の侍ジャパン強化試合にも出場予定で「さらなる高みに到達するため日々のトレーニングに励んでいきたい」。北の大エースが新たな称号を手に、次なる栄冠を目指す。（川上 晴輝）

【選考経過】 昨年は５年ぶりに該当者なしだったが、今年は全会一致で日本ハム・伊藤に決まった。この日の委員会には平松氏が療養中、工藤氏が一身上の都合で姿を見せなかったが、両者の意見が記された文書が読み上げられ、規定によって出席扱いとなった。

堀内委員長によると、伊藤と並んでトップの１４勝を挙げた阪神・村上、ＤｅＮＡ・東、ソフトバンク・有原を軸に、防御率１．４６のソフトバンク・モイネロや、同１．５５の阪神・才木も候補に挙がったという。同委員長は「一番いい数字を大事にしようじゃないかと考えた。伊藤君は試合数、勝利数、完投数、投球回、奪三振、日本版クオリティースタートも全てナンバーワン。最後の決め手はここです」と説明した。

◆沢村賞 正式には「沢村栄治賞」。プロ野球創成期に活躍した故・沢村栄治氏（巨人）の功績をたたえ１９４７年に制定された。２リーグ制となった５０年からはセ・リーグの投手が選考対象だったが、８９年から両リーグに広げられた。選考委員は堀内恒夫氏、平松政次氏、山田久志氏、工藤公康氏、斎藤雅樹氏。受賞者には金杯と副賞３００万円が贈られる。