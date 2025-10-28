◆第１７２回天皇賞秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）

秋のＧ１シリーズ第４戦、第１７２回天皇賞・秋は１１月２日、東京競馬場で行われる。昨年のドウデュースでレース歴代最多タイとなる７勝目を挙げた武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝は、６月の宝塚記念を逃げ切ったメイショウタバルで参戦。８月に亡くなった前オーナーの松本好雄さんに「いろいろと恩返しできたら」とＧ１連勝で天国へ最高の結果を届ける。

勝つことが一番の恩返しだ。昨年ドウデュースで制し、連覇と保田隆芳元騎手を上回り歴代単独最多となるレース８勝目を狙う武豊が、今年はメイショウタバルと参戦する。前走の宝塚記念は７番人気の伏兵という評価だったが、ハナを切ってレースを完全に支配。終わってみれば３馬身差をつける完勝だった。

「内容は良かったですね。少し湿った馬場で、展開も競られることがなかったです」と鞍上は逃走劇を振り返る。父・邦彦氏の頃から親交が深い、前オーナーの松本好雄氏（現在は息子の松本好隆氏名義）と、幼い頃から仲のいい石橋調教師との勝利。「オーナーと石橋さんと勝てて、うれしかったですね」と当時を思い出し、優しい笑みを浮かべた。

２走前のドバイ・ターフ（５着）からコンビを組み、今回が３度目の騎乗。タバルの印象を「個性派ですね。難しい馬だけど、ポテンシャルは高い。勝つときは圧勝するからね。打率の低いホームランバッターみたいで、つかみどころがない（笑）」と表現する。２戦とも息の合った逃げを打っており、今回も自然とハナを切る形になりそうだ。

ただ、天皇賞・秋は芝２０００メートルで施行されるようになった１９８４年以降、逃げ切りは８７年のニッポーテイオーのみ。逃げ馬には厳しい舞台となっており「直線も長いし、よほどの馬でないと逃げ切れない」とレジェンドは思案するが、宝塚記念のように完璧なペース配分ができれば可能性は十分にある。

前オーナーの松本好雄氏は８月２９日に亡くなった。「ショックでしたけど、この天皇賞・秋で結果を出して、色々と恩返しできたらいいですね」と前を向いた第一人者。０７年にメイショウサムソンを勝利に導いた府中の２０００メートル。同じ勝負服で、大きなアーチを描く。（山下 優）