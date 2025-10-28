来春センバツ（２０２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は、降雨により、継続試合となっていた準々決勝１試合が行われた。智弁学園が４点リードの６回表から再開。逆転された直後の８回に追い付き、９回に１年生の４番・逢坂悠誠一塁手のサヨナラ打で勝利した。４強入りを決め、２０２１年以来、５年ぶりのセンバツ出場を当確とした。

劇的な勝利で、智弁学園が来春の聖地に当確ランプをともした。９回２死一、三塁、逢坂の痛烈な打球を相手の一塁手がはじいた。一塁へのヘッドスライディングでサヨナラの適時内野安打だ。泥臭くもぎとった勝利に、「打たなかったら、この人生も終わりという気持ちだった」と汗をぬぐった。

継続試合は６回に再開され、４―３の８回２死満塁に自身の捕球エラーで逆転された。「絶対に捕らなければと、びびってしまった」。それでも、チームはその裏に追いつき、最終回に失策を挽回した。小坂将商監督（４８）は「勝っている状況で（球場に）来たので、どこかに隙があった。いい勉強になった」と安どした。

逢坂は、前川（阪神）らに憧れて進学。「手の皮がめくれるまで（バットを）振っていたと聞いた」と、自身も練習後に黙々と振り込む。指揮官は「根性を買って」と、巨人・岡本も担った１年生４番に抜てき。ポスティングシステムによるメジャー挑戦を表明した大先輩に“惜別のセンバツ切符”を贈った。

小坂監督は「もっと走って、下半身がキレるようにもっていかないと打撃は良くならない。それは岡本にも、歴代の４番にも言ってきた。（逢坂も）まだまだ」と注文を付けた。来春は、米国で活躍しているかもしれない岡本に、母校の躍進を届ける。（瀬川 楓花）