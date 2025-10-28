µÈ°æÏÂºÈ¡õERO¡¢¡ÖÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡½¡½ÉÂ¤«¤é¤Î¡ÈÉü³è¡É¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù
¡¡¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤¬27Æü¡¢³«Ëë¡£½ÐÉÊºîÉÊ¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¡ÊNippon Cinema NowÉôÌç¡Ë¤«¤é¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦THE YELLOW MONKEY¤Î¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦µÈ°æÏÂºÈ¡¢URGH POLICE¡Ê¥¢¡¼¥°¡¦¥Ý¥ê¥¹¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ERO¡¢´ÆÆÄ¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹µÜÃÏ¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡1990Ç¯Âå¤Ë¡ÖJAM¡×¡Ö¥Ð¥é¿§¤ÎÆü¡¹¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿THE YELLOW MONKEY¤Ï¡¢¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È»íÅª¤Ê²Î»ì¤Ç¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ëµÈ°æ¤Ï¡¢¤½¤Î¿¼¤¯¶Á¤¯²ÎÀ¼¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±±Ç²èº×¤Ë¤Ï¡¢¾¾±ÊÂç»Ê´ÆÆÄ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¥ª¥È¥È¥¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢2²óÌÜ¤Î»²²Ã¡£¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬²¿²ó¤â±Ç²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµÈ°æÏÂºÈ¡¢THE YELLOW MONKEY¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ERO¤Ï¡¢µÈ°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²»³Ú¿ÍÀ¸¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¡£µÈ°æ¤Ï10Âå¤Îº¢¤Ë¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤È¤·¤ÆURGH POLICE¤Ë²ÃÆþ¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï²»³ÚÀ¤Î°ã¤¤¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤Ï¼«Á³²ò»¶¡£¤½¤Î¸å¡¢µÈ°æ¤ÏURGH POLICE¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤ÈTHE YELLOW MONKEY¤ò·ëÀ®¤·¾åµþ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ERO¤ÏÀÅ²¬¤Ë»Ä¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢ERO¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤¿2021Ç¯¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£²»³Ú³èÆ°¤Ï¤ª¤í¤«»Å»ö¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ERO¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿µÈ°æ¤Ï¡¢¡ÖURGH POLICE»þÂå¤Î¶Ê¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î»£±Æ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡½¡½»£±Æ³«»Ï¤«¤é¿ô¥ö·î¸å¡¢µÈ°æ¤¬¹¢Æ¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£
¡¡µÈ°æ¤¬24Ç¯¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÉü³è¸ø±é¡ÖTHE YELLOW MONKEY SUPER BIG EGG 2024 ¡ÈSHINE ON¡É¡×¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤â»£±Æ¤òÂ³¹Ô¡£Éü³è¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿Ìó3¥ö·î¸å¡¢µÈ°æ¤ÏERO¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤Ë¡¢ÀÅ²¬¤Ëµ¢¶¿¡£URGH POLICEÅö»þ¤«¤é40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡¡2001Ç¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖJAM¡×¡¢24Ç¯¸ø±é¤«¤é¡Ö¥Ð¥é¿§¤ÎÆü¡¹¡×¡ÖÈá¤·¤ASIAN BOY¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¼ýÏ¿¡£µÈ°æ¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿BiSH¤Î¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBye-Bye Show¡×¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ä¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à²ò»¶¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¤â¡£¤Þ¤¿¡¢Áá¤¹¤®¤ë»à¤¬ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤òÈá¤·¤Þ¤»¤¿¥Á¥Ð¥æ¥¦¥¹¥±¤È¤Îå«¤ä¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬ËÜºî¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤È¤Ê¤ë¡£12·î5Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¡£
